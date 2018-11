Pedro Sánchez asegura que está al día de la situación de Alcoa, pero no recibirá al comité

No habrá reunión entre los trabajadores de Alcoa y el presidente del Gobierno. El socialista Pedro Sánchez respondió a la carta que le envió hace días el comité de empresa de Avilés solicitándole un encuentro para exponerle la situación en la que se encuentran. El Presidente señala que "problemas de agenda" le impiden organizar esa reunión. No obstante, asegura estar al día de los avances a través de los Ministerios de Trabajo e Industria.

La carta de la Presidencia del Gobierno lleva la firma del jefe de gabinete de Sánchez, que traslada a los trabajadores que "tanto el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social como el de Industria, Comercio y Turismo le mantienen puntualmente informado de las novedades". "Desde el inicio del expediente, nuestro Gobierno ha trasladado a la empresa que inicie un proceso de negociación para la búsqueda de alternativas con el objetivo de mantener la capacidad productiva de ambas plantas. Nuestro compromiso es continuar trabajando en esa dirección junto con el resto de administraciones públicas afectadas y agentes sociales, para conseguir una solución lo más satisfactoria posible para los intereses de los trabajadores de Alcoa en ambas plantas", concluye el escrito.

El comité de empresa avilesino reconoce que no esperaba otra respuesta ("ya imaginábamos que no se iba a reunir con nosotros"), pero lanza un recado al Presidente: "Esperamos que sea verdad que está bien informado porque los mensajes que trasladan la ministra de Industria (Reyes Maroto) y la de Transición Energética (Teresa Ribera) en ocasiones son contradictorios. Ribera dice alto y claro que el de Alcoa no es un problema energético, sino industrial. Si la Ministra de Energía no ve un problema con las industrias electrointensivas, con quien tenemos un problema es con ella", señaló el presidente del comité, José Manuel Gómez de la Uz.

Sobre el rechazo de la Corte de Rotterdam a paralizar el ERE (el comité europeo había demandado a Alcoa por el incumplimiento del derecho a información), De la Uz apuntó: "El juez no adopta medidas, pero reconoce que la problemática es transnacional (no solo afecta a España, como defendió Alcoa), que el comité europeo tiene que ser consultado, y habla de un periodo de información sin límite de tiempo". Los representantes de los trabajadores avilesinos han convocado para mañana asambleas en la fábrica.

Los sindicatos

Los dirigentes de las federaciones de Industria de UGT y CC OO en Asturias señalaron que ahora la pelota está en el tejado del Gobierno de España. El acuerdo para ampliar la negociación del ERE fue valorado positivamente por el secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Afines, FICA-UGT, Jenaro Martínez. "Es el momento para que el Ejecutivo ponga soluciones encima de la mesa para conseguir garantizar la actividad productiva y el mantenimiento del empleo", señaló. En la misma línea, el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, dijo que "le pedimos al Gobierno que tenga firmeza y contundencia". Además felicitó a los "compañeros de Avilés" por haber conseguido pararle los "pies a Alcoa" y conseguir un mes y medio más para poder negociar.