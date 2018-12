Miles de asturianos ya pueden solicitar el IRPF retenido por maternidad y paternidad

Los contribuyentes que en 2014 o 2015 percibieron prestaciones por maternidad o paternidad sobre las que se practicaron retenciones del impuesto de la renta pueden desde ayer solicitar la devolución de cantidades que, según estimación del Gobierno, serán como media de 1.600 euros para el caso de las madres y de 380 para los padres. Entre los beneficiarios potenciales hay miles de asturianos que podrán recuperar su dinero solicitándolo a través de internet o en las oficinas de la Agencia Tributaria.

Hacienda está obligada a realizar las devoluciones después de que una sentencia del Tribunal Supremo determinara, el pasado 3 de octubre, que "las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas". Hasta ese momento, el Fisco aplicaba una doctrina según la cual el dinero cobrado por tales prestaciones -equivalentes al salario durante un período máximo de dieciséis semanas- estaba sujeto a retenciones de IRPF del mismo modo que lo están los sueldos. A partir de tal resolución judicial, la Administración tributaria ha dejado de realizar las mencionadas retenciones y reconocido que tienen derecho a devoluciones las madres -y por analogía los padres beneficiarios de la prestación de paternidad- que cobraron la maternidad desde el año 2014. Los requisitos para acceder a la devolución se explican en los siguientes puntos.

Quiénes tienen derecho. Los beneficiarios de las devoluciones deben reunir una doble condición: en primer lugar, haber cobrado entre 2014 y la actualidad las prestaciones de maternidad o paternidad, recibidas en este tiempo por más de 33.000 asturianos; en segundo lugar, haber tenido retenciones por IRPF, requisito que no cumplen todos ellos. Ocurre que una parte no menor de los beneficiarios, particularmente en el caso de las madres, tienen salarios exentos de retenciones porque son inferiores al limite a partir del cual (cerca de 13.000 euros anuales) nace la obligación de abonarlas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habló ayer de un millón de potenciales beneficiarias y beneficiarios y de hasta 1.600 millones de euros en devoluciones. Los técnicos de Hacienda, agrupados en el sindicato Gestha, dan por seguro que los números serán notablemente más modestos porque son muchos los casos en los que no hubo retenciones de manera efectiva.

Cuándo se recuperará el dinero. El procedimiento distingue entre quienes tuvieron a sus hijos en 2014 y 2015 y quienes los tuvieron después. Las madres y padres que cobraron las prestaciones entre 2014 y 2015 pueden solicitar desde ayer mismo la rectificación de sus declaraciones de la renta, para recuperar el importe de las retenciones. Si tienen derecho a ello, empezarán a cobrar esta misma semana. Para las devoluciones correspondientes a 2016 y 2017 se abrirá un nuevo proceso de solicitudes desde enero del próximo año. Finalmente, aquellos otros contribuyentes que han percibido sus prestaciones de paternidad o maternidad este año no tendrán que presentar solicitud alguna, sólo confeccionar sus declaraciones del IRPF utilizando los datos fiscales que les facilitará la Agencia Tributaria. En ellos, las prestaciones aparecerán como rentas exentas y las retenciones soportadas, como "plenamente deducibles". El dinero se recuperará por tanto a través de la liquidación del impuesto.

Cómo solicitar. La Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los contribuyentes en su página web (agenciatributaria.es) un formulario específico para solicitar las devoluciones correspondientes a 2014 y 2015. Se deberá indicar en cuáles de esos años se cobró la prestación y añadir un número de cuenta bancaria. Hacienda precisa que no es necesario aportar certificado alguno de la Seguridad Social. El formulario puede presentarse a través de internet, mediante los sistemas que tiene habilitados la Agencia Tributaria en su sede electrónica: número de referencia para servicios de renta, certificado electrónico o Cl@vePIN. Los formularios también pueden presentarse en las sedes físicas de la citada agencia.

Los funcionarios. Por razones legales, según el Gobierno, el derecho a la devolución no alcanza por ahora a los funcionarios que cobran sus prestaciones de maternidad y paternidad a través de mutuas profesionales (caso de Muface). La ministra Montero anunció que reformará la ley para que este colectivo también se beneficien.