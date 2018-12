IU anula un encuentro con Feito alegando que la patronal se reunió con Vox

Izquierda Unida (IU) ha suspendido "sine die" una reunión que tenía previsto celebrar el próximo lunes con la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) para abordar las propuestas de la patronal para impulsar la actividad y el empleo en la región. La formación de izquierdas justificó su decisión por el hecho de que el presidente de los empresarios, Belarmino Feito, mantuvo días atrás un encuentro con representantes de Vox.

El secretario de Organización de IU Asturias, Alejandro Suárez, hizo pública ayer una carta enviada a Feito para anular la reunión del 17 de diciembre en la que explica que IU rechaza "la naturalización de una fuerza cuyos principios y objetivos son contrarios a los más importantes avances democráticos reconocidos y amparados en la Constitución de 1978" y a las leyes posteriores que garantizan la efectiva igualdad y justicia.

Suárez considera que el encuentro de FADE con el partido de ultraderecha "no es anecdótico" ni puede ser tratado "como algo menor", ya que Vox tiene propuestas "alejadas de los valores democráticos", algunas de las cuales son "inconstitucionales". "Las organizaciones empresariales no pueden naturalizar los encuentros con un partido que se aleja tanto de la convivencia democrática", comentó Suárez, que ha reclamado a Feito que reflexione sobre "el deber de aislar a aquellos que no aceptan los valores democráticos" consagrados en el ordenamiento jurídico.

El presidente de FADE mantuvo un contacto con dirigentes de Vox en Asturias el pasado día 1 de diciembre. Fue a petición de la formación ultraderechista. Feito ha desvinculado ese encuentro de la ronda de reuniones que está manteniendo con los principales partidos asturianos para presentarles su documento "22 acciones ineludibles para el progreso de Asturias".