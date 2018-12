Feito responde a IU: "No admitiré presiones ni chantajes de ninguna índole ni ideología"

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, salió ayer al paso de la decisión de IU de anular un encuentro entre la dirección de la formación de izquierdas y los principales dirigentes de la patronal: "No he admitido, ni admitiré, presiones ni chantajes de ninguna índole ni ideología que traten de menoscabar nuestra independencia como institución, cuyos principios se basan en esa independencia, en la libertad y en los valores democráticos que ampara nuestro Estado de Derecho".

Esa frase forma parte de la réplica del presidente de FADE a una decisión que IU explicó aduciendo que Feito había mantenido días atrás (el 1 de diciembre) un encuentro con dirigentes de la formación ultraderechista Vox. Aunque esa reunión fue a petición de Vox, la dirección asturiana de IU afeó a Feito que no rechazara la invitación para "aislar" a un partido "que se aleja tanto de la convivencia democrática".

El líder empresarial quiso remarcar ayer FADE respeta la decisión de IU de cancelar el encuentro -previsto para estudiar el documento de la patronal "22 acciones ineludibles para el futuro de Asturias"-, pero "discrepa" de las razones difundidas por la coalición de izquierdas. "En FADE desarrollamos nuestra actividad de representación empresarial y de interlocución desde la más estricta independencia (...) y con la máxima objetividad en defensa del progreso de Asturias a través de sus empresas".

Feito añade que "desde que he sido elegido presidente, he mantenido reuniones con todos los partidos que me lo han solicitado, independientemente de la consideración ideológica que se les atribuya, partidos legalmente constituidos dentro del Estado de Derecho que ampara nuestra Constitución y que merecen todo respeto. Una Constitución basada en el diálogo y la generosidad de todas las sensibilidades políticas y sociales (...), aprobada por el pueblo español en un ámbito de democracia y libertades que todos debemos preservar por encima de sectarismos propios de otras épocas y de intereses populistas, partidistas o personalistas".

El presidente de los empresarios sube el tono para afirmar también: "La FADE nunca aconsejará o conminará a otras organizaciones sobre con quién debe o no reunirse. Pero tampoco va a tolerar en ningún caso advertencias de ese tenor, y menos por parte de organizaciones que se asocian políticamente con partidos que mantienen estrechas vinculaciones con formaciones y personas que atacan y subvierten abiertamente el orden constitucional", en alusión a la relación de IU con Podemos y a las que este partido ha tenido con fuerzas independentistas catalanas.