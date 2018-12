Oposiciones Correos: estos son los candidatos que han pasado las pruebas y podrían obtener su plaza en la empresa pública

Correos avanza en su proceso para incorporar más de un millar de nuevos trabajadores fijos en su empresa pública. Hace meses que comenzó este proceso de selección, uno de los más concurridos de la historia de las oposiciones en España, y hace unas horas se dio uno de los últimos pasos para saber quienes serán los afortunados de tener un trabajo estable y con garantía de futuro entre los cientos de miles de personas que se presentaron a un proceso no exento de polémica (en este enlace puedes leer las críticas que se recibieron y que obligaron en algún caso a repetir algún examen).

Los exámenes (que se celebraron el 30 de septiembre y el 21 de octubre el que se tuvo que repetir), ya han sido corregidos. Por todo ello el tribunal ha establecido una nota mínima de corte que tendrán que superar quienes quieran acceder a Correos. Es decir, dada la gran cantidad de personas que se presentaron a las pruebas no basta con aprobar: para estar dentro tiene que haberse superado cierta nota.

En este sentido para alcanzar la puntuación mínima de 15 puntos que permite seguir en el proceso el candidato tiene que haber contestado correctamente el siguiente número de preguntas según el puesto al que aspire:



Para reparto y agentes de clasificación : 68 preguntas en la primera prueba, 65 en la segunda.

: 68 preguntas en la primera prueba, 65 en la segunda. Para puestos de atención al cliente: 70 preguntas en la primera prueba y 62 en la repertida de octubre.

Y una vez superado este trámite ahora llega la valoración de méritos que supondrá dividir a los candidatos para cada puesto de trabajo. Esta valoración se podrá consultar en la web de Correos pero (debido a la gran cantidad de personas que se presentan a la prueba), no se publicará en formato papel. En el caso de que un candidato vea que no se han incluido sus méritos (tanto si viene de fuera como de dentro de la compañía no hay que olvidar que a esta prueba concurre mucho personal eventual e interinos), puede hacerse uso del aparatado "alegaciones" de la página web. Una vez transcurrido el plazo de alegaciones ya no se podrá hacer nada para cambiar las notas.

Pero esta no es la única oportunidad para quienes quieren entrar a formar parte de una de las empresas públicas que más trabajo genera en España. El año que viene ya hay convocada una nueva oposición con cientos de plazas disponibles. En este enlace te damos todos los detalles de lo que se sabe por el momento de esas oposiciones a Correos de 2019.