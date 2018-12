"Tenemos éxito porque tenemos producto", coinciden directivos de Thyssen, Zitrón y Gondán

Si se pone la lupa en la evolución de empresas como Thyssenkrupp, Zitrón, Astilleros Gondán o Caja Rural de Asturias es fácil tener una mirada positiva del tejido empresarial del Principado. Son casos de éxito en una región necesitada de modelos y de autoestima. Antonio Romero, subdirector general de Caja Rural de Asturias; Javier Sesma, director general de Thyssenkrupp Elevator Innovation; Antonio Fernández-Escandón, consejero delegado de Zitrón, y Álvaro Platero, presidente de Astilleros Gondán, participaron ayer en Gijón en un desayuno informativo organizado por LA NUEVA ESPAÑA y Caja Rural de Asturias. "Tenemos éxito porque tenemos producto. Los hay que se dedican a fabricar con los planos de otros. Nosotros tenemos ingeniería propia y desarrollo de producto y esa es la base para generar valor añadido en un economía global donde cada vez hay más competencia", señaló Fernández-Escandón y asintieron Sesma y Platero. Los tres representan a empresas que tienen tamaño y acentuada proyección internacional, de lo que carecen la mayoría de las compañías de la región.

Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA, moderó la mesa y agrupó las intervenciones en tres bloques: el balance del año y las perspectivas para 2019 de cada compañía; las medidas que necesita el sector empresarial al calor de la propuesta presentada recientemente por la FADE, y las afecciones del contexto político asturiano y español.

Balance y perspectivas. El subdirector general de Caja Rural de Asturias, Antonio Romero, señaló que la entidad cerrará el año "con muy buenos resultados" y que, a contracorriente del sector financiero, afianzará su red de oficinas y creará nuevos empleos. Tiene en marcha la selección de 15 nuevos trabajadores y en los últimos dos años generó 50 empleos. "Apostamos por los titulados asturianos", señaló Romero, que añadió que a pesar de los "nubarrones" de regulación que se ciernen sobre el sector "y que generan inseguridad jurídica", Caja Rural de Asturias tratará de seguir su senda en 2019 y tratará de "incrementar la relación con las empresas de la región". Además, destacó que la entidad está dentro de un grupo nacional (Caja Rural) que "ocupa el sexto lugar en el ranking financiero español", una posición a la que aspira la posible fusión de Liberbank y Unicaja.

Javier Sesma destacó que Thyssenkrupp Elevator da empleo directo a más de 900 personas en Asturias, entre sus fábricas en Mieres y su centro de innovación en Gijón, y que factura en la región cerca de 230 millones de euros. Apuntó que en 2018 las fábricas asturianas de Thyssenkrupp entregaron "proyectos emblemáticos" como las 43 escaleras mecánicas para el proyecto inmobiliario Hudson Yards, el nuevo corazón de Manhattan, o las 143 pasarelas de embarque para el aeropuerto de Estambul. Además, el centro de innovación de Gijón desarrolló la conexión de escaleras mecánicas a la nube para un mantenimiento predictivo y una solución de entornos virtuales para la instalación de salvaescaleras junto a Microsoft. "Asturias es un hub de innovación del grupo", destacó Sesma.

Zitrón, empresa familiar con sede en Gijón, fabrica sistemas de ventilación para túneles en Asturias, Australia, India, México y Turquía, y cuenta con oficinas comerciales en Sudáfrica, Rusia y Holanda. Su consejero delegado, Antonio Fernández-Escandón anunció que ahora comenzarán a operar en Canadá y China para "atacar" el mercado norteamericano y "dar los primeros pasos" en China "donde nos han copiado máquinas y tenemos un pequeño litigio". Fernández-Escandón prevé para el cierre del año "una facturación récord de entre 122 y 123 millones de euros de los que entre 65 y 70 millones corresponden a Gijón, donde no prevemos grandes crecimientos porque el 95% de la facturación llega de fuera de España". En 2018 la compañía completó "megraproyectos" como los sistemas de ventilación del metro de Doha, un contrato de 85 millones de euros. "Para 2019 esperamos unos resultados similares", apuntó Fernández-Escandón.

Álvaro Platero, presidente de Gondán, destacó las oscilaciones que hay en el sector de la construcción naval. "Mi abuelo siempre me decía que no me creyera muy bueno cuando llegaban contratos ni muy malo cuando no los había", señaló Platero que destacó que hace dos años Gondán tenían siete barcos de acero en construcción, "un tsunami que nos obligó a alcanzar picos de 800 trabajadores, y un año después llegó la resaca y no conseguimos contratos". Este año han logrado enderezar el rumbo. "Tenemos en cartera tres barcos de acero, en concreto un remolcador rompehielos para Suecia y dos arrastreros para Noruega, y en la división de fibra tenemos tres patrulleras para la Guardia Civil y tres catamaranes de pasajeros, dos para Croacia y uno para España". En la división de acero Gondán tiene ahora 350 trabajadores de media que suben a 500 en determinados momentos, y más de 40 en la división de fibra, todos ellos en las instalaciones de Castropol y Vegadeo.

Las medidas necesarias. Platero, que fue vicepresidente de FADE en el anterior mandato, señaló que buena parte de las medidas propuestas por la patronal para reactivar la economía asturiana forman parte las viejas demandas del empresariado. Con respecto a las infraestructuras señaló que en los últimos años se avanzó mucho en las comunicaciones por carretera pero que aún es necesario incrementar las conexiones aéreas y reducir los tiempos de viaje en tren a Madrid. "Tener que ir desde Castropol a Bilbao para tener unas buenas conexiones aéreas internacionales es un obstáculo para nosotros y para nuestros clientes, que casi en un 100% son del exterior", afirmó Platero. "Antes teníamos la conexión con París, que te ponía a primera hora de la mañana en la capital francesa y de ahí podías ir a cualquier parte del mundo, pero ahora estamos muy limitados", señaló Fernández-Escandón. Ambos también incidieron en una de las principales reivindicaciones de FADE: la adaptación del sistema formativo a las necesidades de la empresa asturiana. "Hay una desconexión. En nuestro caso llevamos años reclamando en el Occidente de Asturias formación profesional de soldadura y calderería y no hay manera. En Vegadeo hay un centro de formación profesional con módulos de electrónica del automóvil y de ahí no los sacas y todas las iniciativas que hemos tratado de poner en marcha chocan con las rigideces del sistema, que está metido en un traje de hormigón", señaló Platero, que añadió que en Gondán tienen que formar a sus trabajadores porque no encuentra perfiles adecuados en su entorno y no se pueden sumar a la FP dual porque el centro más cercano está en Avilés y los alumnos no pueden afrontar esos desplazamientos de cien kilómetros.

"Los mercados demandan agilidad y eso parece que está reñido con los procesos de las entidades educativas", apuntó Javier Sesma, que destacó la apuesta de Asturias por la especialización inteligente pero lamentó que no vaya ligada a una "formación inteligente". Añadió que la mitad de los proyectos que Thyssenkrupp desarrolla en Asturias tienen que ver con la digitalización y es difícil encontrar esos perfiles. No obstante Sesma apuntó que la colaboración de Thyssenkrupp con la Universidad de Oviedo "es muy fluida". "Hay colaboración. Ellos tienen tecnología y nosotros capacidad para hacer pruebas piloto", señaló Sesma, que también destacó otras posibles líneas de colaboración público-privadas como puede ser las apuesta de las administraciones locales por las innovaciones desarrolladas en la región para darles un empuje y al mismo tiempo vincular al territorio con ellas, hacer marca Asturias. "Nosotros desarrollamos en Gijón el primer pasillo rodante de aceleración, pero ha sido en Toronto donde se ha instalado por primera vez", señaló el director general de Thyssenkrupp Elevator Innovation, que también destacó que el desarrollo del área metropolitana de Asturias, "con una masa crítica de 750.000 habitantes", es una buena oportunidad para probar tecnologías piloto en áreas como la movilidad.

Antonio Romero planteó al resto de directivos si consideraban a Asturias como un entorno competitivo y todos coincidieron en que en términos generales sí, pero que había aspectos mejorables como el de las conexiones, la formación y la colaboración empresarial e institucional para mostrar al mundo lo que se hace bien en Asturias y para que los propios asturianos sepan apreciarlo. "Hay que entrar en una espiral positiva porque eso siempre suma", aseguró Sesma, que destacó de la empresa asturiana "su agilidad para gestionar proyectos y personalizarlos". En ello coincidió Platero, que desde Castropol consigue vender barcos dotados de innovaciones tecnológicas a los exigentes países nórdicos. "No somos tan rígidos como ellos a la hora de solucionar problemas", señaló Platero. No obstante, Fernández-Escandón apuntó que Asturias "está a años luz de regiones como el País Vasco, donde el conocimiento adquirido con industrias como la del acero no se ha perdido y ha evolucionado". En ese punto, el consejero de Zitrón señaló que la industria solo puede competir con países emergentes "con valor añadido, tecnificando los procesos".

El contexto político. Antonio Romero señaló que un sector como el financiero "se necesita estabilidad y seguridad jurídica que permita planificar a medio plazo, que nos deje hacer nuestro trabajo". Todos los directivos presentes en la mesa hicieron suyo ese deseo señalando que es mínimo que se puede pedir.