La clave de las pensiones: esto es lo que cobrarás dentro de 20 años

Miles de personas salieron ayer domingo a la calle reclamando pensiones dignas. La sociedad es un clamor y en muchos bares, plazas y cafeterías no se habla de otra cosa. Sin trabajadores no hay pensiones, sin reformas no se puede mantener el sistema y sin la cobertura social el futuro de los que hoy trabajan es incierto. ¿Quién garantizará las pensiones públicas? Pocos dudan ya de la cada vez más urgente necesidad de introducir cambios en un sistema que da sensación de agotarse. (En este enlace pues comprobar cuánto vas a cobrar de pensión cuando te jubiles gracias al método en dos sencillos pasos que ha establecido la Seguridad Social en su propia web oficial).

Lo que también parece claro es que en caso de que se busque soluciones y se encuentren se debe mejorar el porcentaje de subidas que tienen estas prestaciones. Y esa es la segunda batalla que pelean en las calles cientos de miles de jubilados actualmente. Durante las últimas dos décadas las prestaciones por jubilación (tanto las contributivas como las no contributivas), han subido menos de lo que ascendía el precio de las cosas, incluso menos que los objetos de primera necesidad. Eso ha generado un importante desfase entre las prestaciones por jubilación y la realidad que ha hecho, tal y como reconocen los propios políticos que han gestionado la crisis económica, que los que trabajaron durante años y ahora recogen los frutos de su contribución a la Seguridad Social hayan experimentado una "pérdida de poder adquisitivo". Pero ¿en qué se traduce o cómo podría aumentar esa brecha entre las pensiones y lo que cuesta la lista de la compra en los próximos años?

Según la estadística oficial que ofrece el Instituto de la Seguridad Social en su web hace diez años (en el 2008 justo en el momento en el que se detectó la crisis económica y sus efectos llegaron a todas las capas de la sociedad), en España los jubilados de todo tipo cobraban una pensión media de 803 euros. No llegaba ni a los mil. El pasado mes de enero esa media había subido hasta los 1.027 euros. Es decir en una década estas prestaciones han ascendido un 17 por ciento. Apliquemos esta misma regla a los próximos diez y 20 años.

Si miramos esa misma regla y contemplamos que con sus reformas el sistema sigue funcionando igual y las pensiones ascienden de la misma manera en el año 2028 (dentro de 10), los pensionistas cobrarían 1.201 euros. Siguiendo este mismo razonamiento su sueldo se elevaría dentro de 20 años (es decir en 2038), a 1.405 euros. Una cantidad insuficiente si se tiene en cuenta que el coste de la vida subirá mucho más.

Pero ¿cuánto se cobra en cada comunidad autónoma? En este enlace te lo contamos porque no todas las pensiones son iguales. ¿Y en Europa? En este otro enlace puedes descubrir lo que pagan a otros jubilados en otros países de nuestro entorno. Una cantidad que, en no pocos casos, es similar a la española.