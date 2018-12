Feito, ante el ERE de Arcelor: "Lo peor de la transición energética está por venir"

"Es una mala noticia". El Gobierno asturiano no se anduvo ayer con rodeos al valorar el expediente de regulación para 1.624 empleados, durante siete días, anunciado por Arcelor-Mittal para afrontar, principalmente, las consecuencias de la transición energética. Por su parte, la patronal FADE fue más allá y señaló, en boca de su presidente Belarmino Feito, que "ya se empiezan a ver las consecuencias" de la descarbonización. Además advirtió de que "lo peor esta por venir".

El Principado. El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Martínez, destacó el "gran número de trabajadores afectados" por el ERE de Arcelor al tiempo que manifestó la esperanza del Principado en las iniciativas que pueda tomar en los próximos meses el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha aprobado un estatuto para la industria electrointensiva cuyo reglamento está por desarrollar. "Esperamos que alguna de las medidas que va a adoptar el Gobierno sirvan para favorecer la actividad de Arcelor y para facilitar su desarrollo", señaló el consejero de Presidencia, que añadió que los factores que provocan el ERE (la caída de demanda de acero para la automoción por la crisis del disel, el incremento del precio del CO2 o el aumento de importaciones de acero) "son cuestiones que preocupan al Gobierno de Asturias".

La patronal. El presidente de FADE, Belarmino Feito, pidió al Gobierno de España que "se tome en serio" los efectos de las transición energética, entre los que incluyó el ERE anunciado por Arcelor. "Yo no veo que se estén adoptando soluciones desde el Ministerio para la Transición Ecológica, sólo anuncios, unas veces en una dirección y otras veces en otras, y empezamos a ver las consecuencias y lo peor esta por venir", afirmó Feito, que señaló que se está abordando la transición ecológica "pero no la transición justa, que es adaptar ese proceso a las circunstancias de los territorios y el más damnificado es Asturias y sobre todo su industria". El dirigente de la FADE afirmó que no ha escuchado "ni un sólo plan para la industria asturiana y es lo primero que habría que hacer". Feito destacó que hay "preocupación en las industrias electrointensivas" por "la incertidumbre que se está generando" y resaltó que están en manos de emprenas con plantas en diferentes países. "Cuando un centro de trabajo compite en inferioridad de condiciones con respecto a otros, la preocupación es lógica", señaló el presidente de la FADE, que apuntó que si "Arcelor prevé una disminución de pedidos lógicamente tiene que ajustar la plantilla y esa disminución de pedidos puede tener mucho que ver con esa falta de competitividad con respecto a otras plantas". Según Feito "Arcelor tendrá datos encima de la mesa para ver con que cuenta de cara a competir el año que viene en el mercado y todo esto no le favorece. Los riesgos están ahí y cuando hablamos de transición justa debemos referirnos a evitarlos", señaló.

Los sindicatos. Las centrales en Arcelor-Mittal han solicitado una reunión urgente de la comisión de seguimiento del ERE para que la compañía aclare las causas de la regulación para el primer trimestre de 2019. "No se puede utilizar el ERE para reducir costes", señaló José María Castro, secretario general de CC OO en Arcelor-Mittal, que espera que la empresa no esté utilizando la regulación "para enfriar los ánimos de cara a próximas negociaciones", en referencia al acuerdo marco que se empieza ahora a discutir. "Lejos de ser una medida excepcional para paliar imprevistos surgidos por causas ajenas a la empresa, el ERE se ha convertido en una herramienta más de planificación y de productividad que no compartimos", señalaron desde el sindicato CSI.

La oposición. El diputado de IU en la Junta Ovidio Zapico acusó a la ministra Ribera de abordar la transición energética "de manera superficial, vaga e inconcreta". Y el diputado de Foro Pedro Leal dijo que "ni el Gobierno de España ni el de Asturias se han enterado de lo que se nos viene encima con la política energética que no hacen".