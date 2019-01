Alianza del Noroeste español para acabar con el "aislamiento histórico"

Agentes políticos, empresariales y sociales han reivindicado "el fin del aislamiento histórico" del noroeste peninsular con un encuentro que ha servido para mostrar que "la unión hace la fuerza" y para alzar una "única voz" en reclamación del impulso del corredor atlántico de mercancías.

El encuentro, en la Cidade da Cultura de Santiago, ha sido inaugurado por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien ha llamado la atención sobre que "la unión hace la fuerza siempre". Su intervención la ha centrado en la importancia del trabajo conjunto de "comunidades de diferentes signos políticos" y también de distintas administraciones, organizaciones empresariales y sindicatos, entre otros actores. Con la vista puesta en "lo común", Rueda ha subrayado que el objetivo de la cita es "demostrar que se puede ser reivindicativo sin perder nunca de vista que hay que hacerlo con lealtad". Así, ha señalado que "cada uno" tiene sus "competencias y obligaciones", pero ha resaltado la coincidencia en "muchísimos aspectos", y ha valorado que con actos como este "está bien que se sepa".

A continuación, el presidente de la plataforma Atlántico Noroeste, Javier Cepedano, ha destacado la "apuesta por el noroeste español, por un futuro de bienestar y prosperidad de regiones que dependen de un desarrollo digno de las infraestructuras". Al respecto, ha recordado la fecha "clave" de 18 de septiembre, cuando ya se produjo una cita similar en Asturias, un día que "significó un punto y aparte". "Hoy damos un paso mucho más allá", ha proclamado. En este sentido, ha reivindicado esa "unión" para demandar el impulso de las infraestructuras con la finalidad de "revertir" la pérdida de población y la falta de empleo. Por ello, ha comprometido seguir trabajando "juntos" contra "el fin del aislamiento histórico", que ha visto "responsable del declive demográfico y empresarial" del noroeste de la península y del que también ha dicho que "alimenta continuos olvidos por parte de los distintos gobiernos de España",frente a otras regiones "por lo general más mimadas". En un discurso en el que ha hecho un llamamiento al "consenso", ha incidido en que las reivindicaciones "en muchos casos" son "históricas" y en aras de la "igualdad de oportunidades". "Es una petición justificada", ha remachado.

Después ha tomado la palabra el ingeniero Alfredo Irisarri, quien ha repasado las principales cifras e hitos relativos al corredor atlántico, marcado por la necesidad de las tres regiones de "conexión" con los mercados para "ganar competitividad industrial" y condicionado, entre otras cuestiones, por la "obsolescencia en muchísimos tramos" del ferrocarril.

Esa introducción ha dado pie a una mesa redonda que ha moderado el presidente de la confederación de empresarios de Pontevedra, Jorge Cebreiros, quien ha abogado por "hacer bien los deberes" y que no ocurra que la aplicación de los fondos "encuentre dormidos o dispersos" a los diferentes agentes del noroeste. Cebreiros, que ha apostado por estar "todos" en esta defensa, al constatar que todavía queda gente pendiente de sumarse a esta alianza, ha enumerado datos como el 10% de población y tejido empresarial y 9% de PIB que genera esta área geográfica "tremendamente activa". De no ser "corregida" la actual planificación del corredor, "aboca" al noroeste a una situación de declive, según ha avisado. "El tiempo corre y no es el tren el que se va a perder, es el futuro", ha finalizado.

En la mesa ha participado el presidente de la Fegamp, Alfredo García, para quien es relevante "unirse todos alrededor de un objetivo común" y no los ayuntamientos por un lado, las comunidades por otro y demás. "Aquí se ha producido un proceso desde la diversidad y hemos terminado confluyendo todos, aunque hubo ciertas reticencias", ha expuesto.

De igual manera, el secretario general de CC.OO. en Galicia, Ramón Sarmiento, ha valorado que por ahora "se ha conseguido trazar una línea en un mapa, que no es poca cosa". Así, ha interpretado que "se ha llegado a tiempo" pero que "se podía haber llegado antes".

En nombre de la Federación Asturiana de Empresarios, su presidente, Belarmino Feito, ha hecho hincapié en la trascendencia del corredor para ser competitivos. A su lado, Ignacio Santos, del organismo logístico de Castilla y León, ha apostado por "coordinar" los diferentes modos de transporte.