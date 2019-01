Feito: "Los controles de la formación son exhaustivos y adecuados"

El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, señaló que los controles de los cursos de formación son "exhaustivos y adecuados" y que los marcos de justificación "llegan incluso a ser engorrosos". Feito realizó esa afirmación ante comisión de investigación de los cursos de formación de la Junta General del Principado, en la que también compareció Wenceslao López, alcalde de Oviedo.

Feito apuntó que FADE "jamás" creó estructuras internas o paralelas (al contrario que los sindicatos) para gestionar la formación y que siempre la hizo "mediante la contratación con terceros, con un procedimiento estricto y meticuloso sometido a un código ético y de buenas prácticas". Señaló que la organización tiene un responsable de formación y que los gastos generales asociados imputados a cada acción formativa "ni de lejos nunca llegaron al 10% legal".

Respecto a políticas de formación, y a respuesta de los diputados, Feito señaló que la principal prioridad es "prestigiar" la formación profesional "porque sólo el 35 por ciento de los jóvenes asturianos optan por ella mientras que en países como Suiza o Alemania esos porcentajes se mueven entre el 50 y el 70 por ciento". Además destacó la necesidad de crear un modelo formativo que se puede sostener en el tiempo y a la vez "sea flexible para adaptarse a las necesidades de la empresa".

En la sesión de hoy también compareció Julio González Zapico, director general de Comercio y Turismo del Principado, que destacó la "importancia" de la formación en el sector. "Sin formación no hay calidad", señaló. En el turno de preguntas, el diputado de Podemos Daniel Ripa preguntó a González Zapico por su etapa como secretario de Administración de UGT durante una década en la que el sindicato creó empresas vinculadas con la formación, como Infastur, y que ahora son objeto de investigación judicial por presuntas irregularidades en la facturación de servicios para cursos. Zapico señaló que había sido citado como director general de Comercio y Turismo, aunque apuntó que "constituir empresas no es ningún delito" y aseguró que en UGT las decisiones se tomaban "desde el rigor". En ese sentido apuntó que la creación de empresas como Infastur respondían a la "creación de instrumentos para mejorar el funcionamiento".

También compareció Wenceslao López, alcalde de Oviedo, que desgranó las acciones de formación e inserción del ayuntamiento en los últimos cuatro años, de las que se beneficiaron 1.700 personas y se invirtieron 14 millones de euros. En el turno de preguntas tanto el diputado del PP como el de Podemos se centraron en la etapa de López como presidente de la comisión de control económico de UGT y le preguntaron por el control que hacía ese órgano sobre las presuntas irregularidades que ahora investiga la justicia. "No es que no quiera responder, es que considero que no procede", señaló en varias ocasiones López, que destacó que comparecía como alcalde de Oviedo. No obstante, ante la insistencia de los diputados de Podemos y PP acabó señalando que "lo que si puedo anticipar es que esa información no les aportaría ninguna utilidad para el objeto de la investigación". Además, López señaló que para él "lo público es sagrado" y que a su parecer "quien roba dinero público comete un doble delito".

La sesión de comisión se abrió con el testimonio de Roberto Macías, ex trabajador de la central de compras de UGT Andalucía e integrante de la Plataforma por la Honestidad. Macías denunció ante la Oficina Europea Antifraude (OLAF) el presunto desvío de fondos de formación para financiar la estructura de UGT y otros gastos como regalos a los miembros de sindicato. "Desde 2006 se creó una realidad contable paralela en UGT de Andalucía", señaló hoy ante la comisión Macías, que a su juicio el mismo "modus operandi" se extendió a UGT de Asturias, Extremadura y Baleares.

El ex trabajador del sindicato señaló que el presunto desvío de dinero público de los cursos se hacía en UGT de Andalucía cambiando los conceptos de los justificantes de gasto y mediante dos técnicas de denominó como "mordidas y botes". "En el primer caso era lo que ellos denominaban rápeles y que en realidad eran comisiones, o casi un impuesto revolucionario que debían pagar los proveedores para establecer una relación de confianza", señaló Macías, que añadió que los "botes" están vinculados al dinero obtenido "con alquileres ficticios de locales y equipos para los cursos" de formación. "La desfachatez máxima fue la informatización del fraude, porque en 2010 UGT encargó un software para la gestión de botes y rápeles", aseguró Macías, que añadió que "hasta ese nivel llegaba el sentimiento de impunidad que tenían".

Los diputados de PSOE e IU preguntaron a Macías si tenía algún conocimiento directo de la situación en Asturias y el ex trabajador de UGT de Andalucía apuntó que se limitaba a la lectura de los autos judiciales sobre el caso de los cursos de UGT Asturias.