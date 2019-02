La reforma laboral del PP causó 82.000 despidos en Asturias, según CC OO

La reforma laboral del PP causó 82.000 despidos en Asturias desde su entrada en vigor hace hoy siete años, según el secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, mientras que la tasa de temporalidad aumentó casi un punto, el peso de los empleos a tiempo parcial sobre el conjunto de la ocupación creció en 3,1 puntos y la región tiene 20.700 trabajadores a jornada completa menos que hace siete años. Asturias culminó 2018 con 9.600 ocupados menos de los que había antes de la reforma.

El dirigente regional del sindicato denunció asimismo que los índices de rotación en los contratos "crecen y son más altos que nunca", y que "la importante pérdida de poder adquisitivo sigue sin recuperarse". Según el secretario general de CCOO de Asturias, la reforma, que se justificó como un impulso para la creación de empleo y la ocupación indefinida, fue "un arma de destrucción masiva para la clase trabajadora". Deja "un mercado laboral enfermo, con menos empleo y más precariedad, y una sociedad con mucha más desigualdad", señaló Zapico.

El líder de CC OO de Asturias recuerda que la norma laboral del PP "abarató y facilitó el despido como nunca antes; provocó la bajada generalizada de los salarios, particularmente de los más bajos; y desguazó la negociación colectiva, provocando un daño casi irreparable a los cimientos de las relaciones laborales democráticas". Hoy, y como consecuencia de la reforma, indicó, "los trabajadores somos más débiles" para "negociar los expedientes de regulación de empleo, que ya no necesitan autorización administrativa, como acabamos de ver en el caso de Alcoa".

La norma, argumentó, "no sirvió para lo que se nos vendían, y sí para lo que no han querido reconocer quienes la impulsaron y avalaron: para arrebatarnos derechos, maltratarnos laboralmente, hacernos pagar una factura que no era nuestra y dejar un mercado laboral enfermo, con menos empleo y más precariedad, y una sociedad con mucha más desigualdad".