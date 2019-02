Retiradas el 4% de las pensiones no contributivas después de revisar la renta de los beneficiarios

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), gestor de las pensiones no contributivas, retiró durante el pasado año unas 340 de estas prestaciones en Asturias tras verificar que los beneficiarios habían superado los niveles de renta que dan derecho a estas prestaciones. Las no contributivas son las pensiones más modestas del sistema y las reciben, en las modalidades de jubilación o de invalidez, las personas que no trabajaron o no cotizaron el tiempo necesario para acceder a las prestaciones contributivas y que, además, viven en hogares que no superan un determinado nivel de ingresos.

Las 340 pensiones que se suprimieron en Asturias equivalen al 3,93% del total de beneficiarios en 2018. La cuantía media fue en ese ejercicio de 400 euros en la modalidad de invalidez y de 370 euros en la de jubilación. Estas prestaciones son sometidas a dos tipos de controles: una declaración de ingresos que deben hacer cada año los beneficiarios y las intervenciones de oficio que hace el Imserso cuanto sospecha que han cambiado las circunstancias personales.