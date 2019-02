ACS negocia la compra del gran proyecto térmico que iba a hacer Duro en Brasil

El grupo ACS, que dirige el ovetense Marcelino Fernández Verdes, mantiene negociaciones a través de su filial Cobra para adquirir la licencia para acometer los proyectos termoeléctricos de Río Grande y Novo Tempo en Brasil, cuyo anterior adjudicatario, el grupo brasileño Bolognesi Energía, había contratado la instalación y puesta en marcha del complejo en 2015 a Duro Felguera y General Electric por un importe que para la ingeniería asturiana iba a representar un volumen de contratación de casi 800 millones.

Las dificultades de Bolognesi para obtener la financiación que precisaba para los proyectos pospuso su ejecución, y en la junta de accionistas de junio de 2017 Duro informó a los inversores de que los contratos podían perderse porque el promotor tenía los proyectos en venta y no había certeza de que el nuevo propietario mantuviese la adjudicación a la alianza formada por Duro y General Electric. Duro informó entonces, no obstante que, de no renovarse el contrato, el impacto se limitaría a la pérdida del encargo porque el grupo asturiano no había aportado avales.

El 14 de noviembre de 2017, Duro eliminó de su cartera de pedidos encargos por un monto de 918 millones, entre los que figuraban los dos de Brasil.

Cobra mantiene negociaciones avanzadas para adquirir el proyecto, según avanzó "El Economista", tras los varios intentos fallidos de Bolognesi para encontrar un comprador.