El Corredor Atlántico incluye 276 millones para renovar las vías entre la Variante y Gijón

El Ministerio de Fomento presentó ayer en Madrid su proyecto de Corredor Atlántico ferroviario de mercancías para unir el oeste de la Península con Europa. Uno de los ramales del eje Lisboa-Estrasburgo partirá de Venta de Baños (Palencia) y llegará hasta el puerto de Gijón. El plan incluye la finalización de las obras de la Variante de Pajares en 2020 y la prolongación de las mejoras con una inversión de 276 millones de euros para acondicionar el actual trazado entre Pola de Lena y Gijón. El eje costero La Coruña-Gijón-Bilbao, reclamado por el Consejo Económico y Social (CES) de Galicia, no es considerado prioritario por Fomento.

Según destacó el ministro José Luis Ábalos, "el propósito es crear una red ferroviaria estandarizada que facilite la circulación desde los puertos atlánticos ibéricos hacia el centro de Europa y el sur de España y viceversa". Así pues, Asturias quedará incluida en la red básica ferroviaria si, como está previsto, se supera el último trámite en las instituciones europeas. Los requisitos mínimos necesarios para formar parte de esta red son la electrificación de toda la vía, la implantación del sistema de seguridad RTMS, la carga por eje de 22,5 toneladas, las velocidad mínima de línea de 100 km/h y la creación de apartaderos de 750 metros para que puedan ser utilizados por convoyes de mercancías de esta longitud. Serán necesarias cuantiosas inversiones en las líneas actuales, aunque la mayoría de las infraestructuras presentadas ayer por Ábalos están ya en ejecución o proyectadas desde hace años, como la Variante de Pajares. La puesta de largo del Corredor Atlántico sirvió para ratificar la intención del Ministerio de mantener 2020 como el año de la entrada en servicio del tramo León-Pola de Lena. El tramo Pola de Lena-El Musel, de 62,2 kilómetros, recibirá un inversión 276 millones que incluirá la renovación integral de la vía y el tratamiento de las trincheras así como el estudio informativo para resolver los problemas del denominado nudo de Villabona, actualmente muy saturado. Las renovaciones se efectuarán con traviesas de ancho mixto para facilitar la implantación futura del ancho estándar, llamado también internacional. Respecto a la Variante de Pajares, el Ministerio aseguró que Adif pondrá en servicio simultáneamente los dos túneles, renovando la línea en ancho mixto en el tramo León-La Robla, suprimiendo los pasos a nivel y apostando por el tráfico mixto de mercancías y pasajeros. Los 69,9 kilómetros del tramo León-Pola de Lena, supondrán finalmente una inversión total de 3.750 millones de euros.

El Ministerio situó en 41.047 millones de euros la inversión estimada en el global del corredor, de los cuáles ya se han ejecutado 24.575 y están pendientes de ejecución otros 16.872. Las inversiones que se ejecutarán en la zona noroeste, donde se ubica Asturias, se sitúan en un total de 3.158 millones, 1.293 para renovación y modernización y 1.865 para nuevos tramos. En 2019, el Ministerio prevé licitar obras por un total de 230 millones en el noroeste.

Asistió al acto la plana mayor del Ministerio de Fomento con su titular, José Luis Ábalos, a la cabeza acompañado por el secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, y la presidenta de Adif, Isabel Pardo. También acudieron los presidentes de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los consejeros del ramo de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León y Madrid. El consejero asturiano, Fernando Lastra, señaló que "éste es un acontecimiento muy relevante, que forma parte de la estrategia nacional en términos de igualdad, equilibrio y no competencia con el Corredor Mediterráneo". Lastra calificó de "importante" para los puertos de Gijón y Avilés su integración en la red básica y restó importancia a que la línea León-La Robla sea de ancho mixto -lo que incluye el ibérico- porque "es algo secundario, ya que la migración hacia el ancho estándar será paulatina. Estar en un ancho o en otro no impide estar en el la red básica, por tanto, la solución que se da a la Variante de Pajares es la adecuada para resolver nuestros problemas de comunicación con la Meseta". Además, sobre la no inclusión del eje La Coruña-Gijón-Bilbao Lastra señaló que "forma parte de la misma estrategia pero tiene un orden jerárquico distinto".

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, calificó el plan de "compromiso" y "proyecto de Estado" y destacó que "el Corredor Atlántico y el Corredor Mediterráneo no son adversarios, sino que responden a una idea de país avanzado".