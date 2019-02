Sánchez avala la descarbonización exprés y promete "impacto cero" en el empleo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró ayer su plena sintonía con las tesis del Ministerio de Transición Ecológica que preconizan una descarbonización rauda de la economía española, muy temida en Asturias por sus efectos en la industria, aunque a la vez prometió, camino de las urnas del 28 de abril, que las medidas para compensar a los territorios afectados harán posible que los cierres de térmicas de carbón y explotaciones mineras "generen impacto cero sobre el empleo y la población".

Sánchez protagonizo ayer, junto a la ministra Teresa Ribera, un acto de presentación del paquete de proyectos normativos (ley de Cambio Climático, Plan de Energía y Clima y Estrategia de Transición Justa) que mañana aprobará el Consejo de Ministros. Se trata de normas cuyo tramitación quedará en suspenso por el adelanto electoral, salvo en el caso del borrador del Plan de Energía y Clima, donde se concreta la hoja de ruta de la descarbonización y que será presentado a la Comisión Europea para pasar el examen de la UE. Las palabras de Pedro Sánchez vienen a confirmar que se apuesta por un despliegue de energías renovables y por una velocidad de abandono del carbón y de otros combustibles fósiles que, combinados con las políticas de eficiencia energética, harían que España vaya más allá que Europa en los objetivos de descarbonización. "En 2020, el 20% de la energía total que usa nuestro país (desde las casas a las fábricas y oficinas, pasando por el transpote) tendrá su origen en renovables. En 2030, esa cifra se duplicará, se tiene que duplicar hasta llegar al 42%", expuso el presidente del Gobierno. Esa expectativa supera considerablemente el objetivo agregado que la UE ha establecido también para 2030: un 32% de energía final cubierto con tecnologías "verdes".

"Nuestro plan demuestra no sólo que el cambio es posible, sino que va a resultar enormemente positivo para nuestro país", dijo Pedro Sánchez, y criticó, sin citar a nadie de manera expresa, a quienes consideran que actuar contra el cambio climático está reñido con la prosperidad económica: "No son pocos los demagogos que pescan en río revuelto y consiguen introducir un falso dilema: el de que debemos elegir entre trabajo y prosperidad, por una parte, y lucha contra el calentamamiento, por otra. Ese dilema no existe, es falso", dijo.

La hoja de ruta de la descarbonización concebida por la ministra Teresa Ribera y su equipo -un trabajo "execelente y extrordinario", enfatizó Sánchez- movilizará en la próxima década inversiones públicas y privadas por valor de 200.000 millones de euros, según el Gobierno. "Los análisis demuestran también que el conjunto de medidas generará alrededor de 300.000 nuevos empleos entre 2020 y 2030, fundamentalmente ligados a sectores en los que somos muy competitivos de los servicios, la industria y la construcción", añadió Sánchez.

El presidente se refirió al compromiso de "acompañar la transición con medidas que garanticen la viabilidad de la industria y el empleo". "Sabemos que hay sectores especialmente expuestos a la competencia internacional y que son grandes consumidores de energía en sus procesos productivos. Por eso, tenemos ya previsto aprobar un estatuto específico para la industria electrointensiva que garantice su viabilidad", dijo en relación a las políticas para aligerar la factura energética de compañías como Alcoa, Azsa y Arcelor, y que la industria, el Gobierno asturiano y los agentes sociales consideran inaplazable para favorecer la venta y continuidad de las plantas de Alcoa y evitar deslocalzaciones.

Pedro Sánchez anticipó líneas generales de la Estrategia de Transición Justa, la dirigida a compensar los impactos territoriales de los cierres de minas y centrales eléctricas: "En el marco de la Estrategia contemplamos la celebración de convenios de transición para todas las comarcas (...), con el objetivo de que los cierres generen impacto cero sobre el empleo y la población al final de proceso".¿Cómo? El presidente y candidato socialista a la reelección habló de "acceso ágil y prioriario a financiación" del Estado, de ayudas europeas y de incetivos fiscales. La nueva versión de los fondos mineros.