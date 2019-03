Fridman derrota al consejo de Dia, pero no zanja la incertidumbre sobre el grupo

El inversor ruso Mikhail Fridman, mayor accionista del grupo de distribución Dia, del que posee el 29%, derrotó al consejo de administración de la compañía en la junta general de accionistas tras lograr el apoyo, por mayoría absoluta, para su plan de reflotamiento de la sociedad en detrimento del proyecto que lideraba el máximo órgano de administración de la empresa con el respaldo de la banca acreedora.

El triunfo de la propuesta de Fridman no despeja por el momento la incertidumbre que pesa sobre el futuro de la compañía, dado que su plan de rescate para Dia (la inyección de 500 millones mediante una ampliación de capital que garantizaría el inversor ruso en caso de que no fuese suscrita en su totalidad) está supeditado a que se cumplan previamente tres condiciones: que triunfe la oferta pública de adquisición de acciones (opa) que Fridman lanzó el 5 de febrero sobre Dia, que Letter One Retail (la sociedad bajo control del inversor) se haga con la mayoría del consejo y que la banca acreedora acceda a renegociar la estructura de capital y de deuda de la cadena de distribución, que el año pasado cerró con un endeudamiento financiero de 1.450 millones. A su vez, la opa está aún pendiente de que la autorice la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) -existe controversia sobre si el precio ofrecido (0,67 euros) se ajusta o no a la ley de opas- y está sujeta a otras dos exigencias: que Letter One se haga al menos con el control del 64,5% del capital y que hasta entonces no haya movimientos por parte del consejo para ampliar capital en las cuantías en las que esté facultado por juntas anteriores.

El rechazo por la asamblea a la propuesta del consejo (la ejecución inmediata de una ampliación de capital por 600 millones, que estaba asegurada por Morgan Stanley) prorrogará, mientras no se despejen la opa y demás condiciones, la grave situación financiera de Dia, que está incursa en causa legal de disolución tras haber incurrido en patrimonio neto negativo de 166 millones y unas pérdidas en 2018 de 352 millones. Se supone además que queda sin efecto la propuesta de anteayer de la banca acreedora para refinanciar la abultada deuda de la sociedad hasta 2023, dado que este ofrecimiento estaba condicionado a que se asumiese el plan del consejo.

Pervive a su vez la duda de qué ocurrirá si la opa no triunfa o no se cumple el resto de exigencias de Letter One. Ayer, los accionistas minoritarios, muy críticos con el precio de la opa, y que rechazaron tanto la ampliación propuesta por el consejo como la defendida por Fridman, recriminaron a la CNMV por no haber prohibido la especulación a la baja contra Dia y le exigieron que investigue si el inversor ruso o fondos amigos influyeron en el derrumbe de la cotización para abaratar la opa. Ayer la acción subió el 2,55% y cerró en 0,6354 euros, el 5,16% por debajo de la opa.

Tampoco queda claro qué pasará con los planes de cierre de tiendas y de almacenes logísticos y el despido colectivo que se está negociando. Letter One apoya el plan del consejo de venta de las perfumerías Clarel y los establecimientos mayoristas Max Descuento, pero ha sido más impreciso sobre el ajuste de instalaciones y trabajadores, aunque promete una fuerte expansión de la red en los próximos años.

Sin embargo, el consejo pretende seguir al frente de la sociedad pese a haber sido desautorizado por la junta, y en la asamblea de ayer el consejero delegado, Borja de la Cierva, fue concluyente: la empresa va seguir siendo dialogante para "mitigar" el ajuste con medidas sociales, pero los despidos, aunque "dolorosos", son "una medida ineludible". La empresa ha rebajado la cifra de despidos (todos en España) de 2.064 a 1.688 sobre un empleo total en el país de 26.693 personas, que representan el 63,5% de los 42.000 empleados que Dia tiene en cuatro países. En Asturias cuenta con 1.200.

Letter One, que ayer partía con la ventaja de controlar un tercio de los votos totales, se vio favorecido a su vez por la baja asistencia de accionistas (participó el 54,92% del capital), el rechazo por los minoritarios a las dos propuestas en liza y porque todo apunta a que fondos y otros inversores institucionales prefieren la venta de sus títulos (aun con minusvalías) al precio que ofrece Fridman en su opa antes que someterse a la fortísima dilución que entrañaba la "operación acordeón" del consejo: reducción del capital en 56,02 millones y posterior ampliación en 600 millones. Esta fue una de las causas de que Fridman rechazara el plan de rescate del consejo. La otra es que exige un cambio estratégico, de liderazgo y de gobierno corporativo (y por lo tanto de gestores y consejeros) antes de inyectar más recursos en Dia. Tras la junta, el consejo y Letterone reiteraron su voluntad de salvar al grupo.