Red Eléctrica afirma que hay "escaso margen" para reducir el precio de la energía a la industria

El presidente de Red Eléctrica de España (REE), Jordi Sevilla, destacó que con la normativa actual de la Unión Europea el margen para reducir el precio de la energía a la industria electrointensiva "es escaso" y afirmó que el estatuto presentado por el Gobierno, y que ha sido calificado por el Principado, la patronal y los sindicatos asturianos de insuficiente, "es un paso en la buena dirección".

Sevilla, en un encuentro con periodistas en Madrid, puso en duda las cifras que manejan las empresas sobre la abultada diferencia en el precio de la energía entre España y países como Alemania. "A mí no me salen esas cifras, pero es verdad que el coste de la electricidad, especialmente para algunas industrias, es determinante y por eso se ha aprobado el estatuto de las empresas electrointensivas, que yo creo que es un buen paso en la buena dirección", afirmó Sevilla. No obstante, el ex ministro socialista apuntó que el precio de las emisiones de CO2 "está impactando mucho sobre la tarifa eléctrica y seguirá subiendo".

Sevilla destacó que 2019 sera? un ejercicio clave para Red Ele?ctrica de España. En primer lugar, porque a su juicio la compañía ocupará un lugar central en la transicio?n energe?tica. El nuevo Plan Integral de Energi?a y Clima, remitido por el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas, ha marcado como objetivo para 2030 la integracio?n de un 42% de renovables sobre el uso final de la energi?a y la misio?n del operador del sistema sera? garantizar esos resultados de descarbonización al final de la de?cada sin afectar al suministro eléctrico. "El desafío de la transición energética es muy fuerte y por ello de los 6.000 millones previstos en nuestro Plan Estrate?gico para el horizonte 2018-2022, la mitad se dedicarán a la integración de energías renovables en el sistema eléctrico".

Sevilla apuntó que el sistema eléctrico está preparado para el aumento de más de 5.000 MW de renovables previsto para diciembre del próximo año, pero el consejero delegado de REE, Juan Lasala, señaló que el nivel de tramitación de los proyectos es "pobre". "Se necesita un plan decidido de aceleración", añadió Lasala, que señaló que este "es un tema que nos preocupa mucho".

El pasado año, REE invirtió 378 millones de euros en mejoras de la red de transporte destinadas sobre todo a permitir una integración adecuada de energía renovable. En Asturias la inversión fue de 11,3 millones de euros que se gastaron principalmente en el nudo eléctrico de Soto de Ribera, donde se conecta la red del centro de Asturias con la línea que llega al occidente de la región y Galicia, y que es clave para el transporte de energía eólica de esas zonas. De cara a este año y el próximo, y a la espera de la nueva planificación, REE seguirá avanzando en el nuevo eje Gozón-Reboria-Sama de 400 kV que completa el anillo central de Asturias para mejorar el suministro a la industria y reducir la dependencia de las térmicas de carbón. Estas actuaciones estaban en la planificación 2015-2020, que preveía una inversión de 102 millones en Asturias.

Además de estar en el centro de la transición energética, Sevilla destacó que REE esta? inmersa en una transformacio?n tecnolo?gica y de negocio para convertirse en una empresa ma?s fuerte, diversificada y sostenible. En 2019, la compañía espera tomar impulso para ser uno de los principales operadores globales de infraestructuras de cara?cter estrate?gico gestionando redes ele?ctricas, redes de fibra o?ptica oscura y sate?lites tras la reciente compra a Abertis del 89% de Hispasat. Además la compañía pretende crear una división tecnológica para trabajar en innovación junto a otras empresas en temas como el del almacenamiento de energía e incrementar su presencia en países extranjeros.