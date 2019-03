Los nuevos planes de Ence elevarán el 60% la capacidad productiva de la planta de Navia

La planta de celulosa y energía de Ence en Navia (la mayor factoría europea de pasta de papel obtenida a partir de madera de eucalipto) aumentará su capacidad productiva en el 59,5% entre este año y 2021 con la ampliación de 80.000 toneladas actualmente en marcha (la inversión finalizará entre mayo y junio) y las 280.000 toneladas adicionales previstas hasta 2021 en el plan estratégico para el periodo 2019-2023.

De estas 280.000 toneladas, 180.000 ya estaba predestinadas a Navia para fabricar nuevas elaboraciones: se trata de 80.000 toneladas para fabricar fibra para productos higiénicos y absorbentes y otras 100.000 para generar fibra de celulosa para hacer viscosa.

La incertidumbre que pesa sobre la continuidad de la factoría de Ence en Pontevedra más allá de 2033 (a la espera de lo que decidan los tribunales sobre la ampliación de la concesión otorgada en 2016 hasta 2073, que la Abogacía del Estado ya no defiende) y la concentración de las nuevas inversiones en la planta de Navia mientas no se despeje el futuro de la fábrica gallega permitirá al centro productivo asturiano (el mayor del grupo) incorporar otras 100.000 toneladas que estaban programadas en el plan estratégico para acrecentar la producción tradicional de celulosa pero cuyo destino entre los centros productivos gallego y asturiano no había sido desvelado.

El total de inversiones en la fábrica naviega en el periodo comprendido entre 2019 y 2023 sumarán entre 535 y 585 millones, que se repartirá en 470 millones destinados al aumento y diversificación de la producción entre este año y 2021 (de ellos, 75 millones corresponden a la ampliación actualmente en ejecución y que concluirá en junio) y un cifra que podrá oscilar entre 65 y 115 millones hasta 2023 para la mejora ambiental y de seguridad y fiabilidad de las instalaciones fabriles.

Cuando termine este intenso proceso inversor, el complejo productivo de Navia, que en 2017 representaba el 54,6% de la capacidad productiva total de celulosa del grupo, pasará a aportar en 2023 el 64% mientras que la fábrica de Pontevedra reducirá su contribución en el mismo periodo del 45,4% al 35%.

En total, el grupo va a incrementar su capacidad productiva en el próximo trienio en 380.000 toneladas, hasta 1,5 millones, de las que 20.000 toneladas (una inversión de 30 millones de euros) se están realizando actualmente en Pontevedra y que se terminarán de ejecutar, dado que ya están contratadas. El resto se acometerá en Navia al carecer de seguridad de continuidad el centro productivo gallego más allá de 2033 por el vencimiento de la concesión para ocupar dominio público marítimo-terrestre en la ría pontevedresa de no consolidarse la prórroga concedida en 2016 y que ha sido recurrida por el ayuntamiento de Pontevedra y una plataforma vecinal de la ciudad.

Con este programa inversor, Navia, que el año pasado tuvo una producción récord de 530.400 toneladas y que posee una capacidad instalada de 605.000, alcanzará en los próximos meses las 685.000 con la ampliación actualmente en curso y se situará en un potencial productivo de 965.000 toneladas anuales en 2021 cuando culminen las inversiones programadas.

El incremento del techo productivo de la planta asturiana es el más importante realizado en cifras absolutas tanto en tonelaje como en inversión económica y el segundo más relevante en términos porcentuales tras el de 2006, cuando aumentó su capacidad instalada en el 66%.

La compañía prevé iniciar este mismo año la inversión para incorporar la nueva línea de producción de fibra (denominada "dissolving pulp" en la industria de pasta de papel) para elaborar viscosa (los servicios de ingeniería ya están trabajando en el proyecto) y su pretensión es comenzar el año próximo la ejecución del proyecto para material absorbente. El aumento de 100.000 toneladas en la producción de celulosa tradicional está programado acometerlo en 2021.

El problema surge en el destino futuro de la capacidad productiva de Pontevedra si esta planta cerrase en 2033. Actualmente, la fábrica gallega tiene un techo productivo de 465.000 toneladas y, con la inversión que actualmente se está ejecutando, pasará a contar con 535.000 toneladas. Medios conocedores del sector dan por seguro que Navia no tendría capacidad para absorber ese tonelaje cesante. Además sería poco competitivo asumir los costes de traslado de la madera del centro y sur de Galicia que ahora abastece a Pontevedra. Navia se provee con materia prima forestal de Asturias y del norte de Galicia.

Ence peleará judicialmente, incluso en instancias europeas, por la continuidad de la fábrica gallega hasta 2073. Si no fuese posible, ha descartado levantar una nueva fábrica en Galicia. La inversión se acometería con mucha probabilidad en el extranjero.