Bank of America, tercer mayor accionista de Liberbank tras hacerse con el 7,8%

El banco estadounidense Bank of America-Merril Lynch declaró ayer la posesión del 7,79% de Liberbank, lo que le convierte en su tercer mayor accionista, sólo por detrás de las fundaciones bancarias Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria (que suman en conjunto el 24,31%) y del fondo de inversión británico-maltés Oceanwood, que posee algo más del 16,74%. El afloramiento de la participación (con un precio de mercado superior a los 96,49 millones de euros) se produce cuando Liberbank sigue negociando con Unicaja un eventual pacto de fusión para constituir el sexto grupo financiero español.

Aunque el gigante financiero estadounidense fue la entidad cuyos servicios de asesoramiento contrató meses atrás el banco gallego Abanca en su intento frustrado de absorción de Liberbank cuando esta entidad de origen asturiano ya había abierta contactos con Unicaja, fuentes financieras consultadas por este diario descartaron que la entidad coruñesa, presidida por el banquero astur-venezolano Juan Carlos Escotet, tenga relación con la compra por el grupo norteamericano del 7,789% de Liberbank.

Bank of América no precisó cuándo hizo la compra o compras sucesivas de acciones de Liberbank, de las que el banco asturiano no tuvo conocimiento hasta que el comprador afloró ayer la participación. Los inversores tienen obligación de comunicar sus tomas de posición en una sociedad cotizada cuando supera el 3%.

Sí se sabe que las adquisiciones fueron realizadas por dos vías. Una de ellas la protagonizó el banco de negocios Merril Lynh, propiedad de Bank of America desde 2008, mediante la compra directa de acciones de Liberbank por un importe equivalente al 3,79% de su capital social. El 3,994% restante se materializó mediante tomas de posición a través de "swaps" (un tipo de instrumento financiero derivado) que fue realizado por Bofa Securities Europe, una filial de gestión de activos del grupo norteamericano.

Bank of America no dio explicaciones sobre el alcance e intención de la compra, tampoco aclaró si lo hace para sí o para un tercero, y no precisó si es una toma de posición exclusivamente financiera y quizá coyuntural o, por el contrario, con vocación de permanencia y en su caso de implicarse en la propiedad y dirección. El 7,79% le podría dar derecho a solicitar un puesto en el consejo.

Que la entidad compradora del tercer mayor paquete accionarial de Liberbank hubiese sido asesora de Abanca entre enero y febrero en el segundo intento de este banco gallego de absorber a Liberbank (una propuesta rechazada por la entidad asturiana) dio pie ayer a conjeturas diversas, aunque fuentes financieras explicaron que una y otra operaciones fueron realizadas por dos divisiones de negocio diferentes de Bank of América (la de consultoría y la de banca de inversión), quizá ajenas entre sí de los movimientos de una y otra.

Si no hubiese un interés propio de toma de posición en el sector bancario español o no actuase por cuenta de un tercero, la entrada de Bank of America en Liberbank podría explicarse como posición financiera en la expectativa de generar plusvalías a corto plazo si la fusión con Unicaja se consuma: el grupo inversor y gestor estadounidense Wellington Management Company también se hizo con el 3,028% de Unicaja el 14 de marzo. Otra explicación posible es el reparto el próximo lunes de un dividendo por Liberbank (el segundo de su historia y el primero desde 2015) de 0,007239 euros brutos por acción para cuyo cobro es preceptivo haber declarado la posesión de los títulos hasta ayer como fecha límite. Esto explica que ayer se produjera un inusitado movimiento de acciones que superó los 73,55 millones de títulos, equivalentes al 2,39% del capital. Bank of America ingresará por este concepto más de 1,72 millones.

El presidente de Abanca, Juan Carlos Escotet, declaró ayer por la mañana en La Coruña que su entidad sigue atenta a "futuras oportunidades" de crecer mediante compras pero sin abandonar por ello el crecimiento por sí misma mediante el despliegue de sus propias potencialidades, de acuerdo con una estrategia "sin prisas y con mucha prudencia".