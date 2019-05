El motivo por el que todavía no puedes sacar tus billetes de Renfe para este verano

Las vacaciones están a la vuelta de la esquina y son muchos los usuarios que ya están planificando qué hacer durante el periodo estival, dónde viajar y cómo. Las agencias de viaje, las páginas de compra de billetes de avión y las taquillas o servicios para adquirir billetes de tren reciben estos días a miles de compradores deseosos de cerrar la reserva hacia el destino vacacional que han escogido (en este enlace te contamos que Vueling ofrece 15.000 billetes a 15 euros para celebrar su 15 aniversario).



No obstante, una gran cantidad de usuarios han experimentado problemas a la hora de adquirir billetes de tren para diferentes destinos nacionales para el próximo junio y meses posteriores. Cuando se intenta reservar los billetes a través del portal oficial de Renfe y se seleccionan fechas para junio, aparece el siguiente mensaje "el tren consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos o bien no existe conexión directa, por favor inténtelo más adelante y disculpe las molestias". Habitualmente, la compañía suele poner los billetes a la venta con un mes de diferencia de cuando se quiere realizar el viaje. Sin embargo, en esta ocasión, no se pueden adquirir los tickets a menos de un mes vista para el trayecto que se desea (especialmente destinos como Málaga o Valencia).



Según ha recogido la agencia Efe, Renfe indica que se trata de una "incidencia puntual" y que los resolverán cuanto antes (en este enlace te contamos la incidencia técnica del tren deja tirados en León a los asturianos que venían de Barcelona). Los usuarios ya han expresado a través de las redes sociales su malestar por esta indicendia. Son muchos los comentarios que se suceden en Twitter preguntado porqué no pueden adquirir sus billetes. "Hola @Renfe ¿me explicáis por qué no puedo comprar billetes para el trayecto Huelva-Madrid en junio cuando supuestamente hay un Alvia directo?", "Hola @Renfe ! Llevo un mes tratando de comprar billetes para el trayecto Madrid-Málaga para el 14 de junio y no salen... Queda un mes: hay algún problema? Creía que salían con dos meses de antelación. Gracias", "@Renfe @Inforenfe cuándo vais a poner a la venta los billetes de junio?????????" o simplemenye dudas como "sabeis una fecha aproximada de cuando se podran sacar los billetes? Por poder planificar mi viaje", se suceden en esta red social.





Hola @Renfe! Llevo un mes tratando de comprar billetes para el trayecto Madrid-Málaga para el 14 de junio y no salen... Queda un mes: hay algún problema? Creía que salían con dos meses de antelación. Gracias — paqui gallego (@pakigm) May 9, 2019

@Renfe Estoy intentando comprar billetes de tren para el 3 de junio y me pone que no hay disponibles aún. Queda menos de un mes para la fecha ¿Es un error? — Susana Quirós (@unadevoralibros) May 9, 2019

@Renfe ¿Cuándo van a estar disponibles los billetes para el mes que viene en vuestra web? Gracias. — Laura Rodríguez (@DonnaAngelicata) May 9, 2019

