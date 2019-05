Despejando las dudas: así puedes calcular cuánto queda para que te puedas jubilar y cobrar la pensión

Que la edad de jubilación esté en los 67 años no quiere decir que todo el mundo tenga que retirarse a la vez. No es lo único que cuenta. A la hora de saber a que edad vas a poder retirarte tienes que considerar también otras cosas. Por ejemplo cuando empezaste a trabajar. Y es que otro dato fundamental es el de los años cotizados. Ahí sí que se establece un límite. También cuenta cuánto hayas cotizado, qué tipo de pensión quieres, el trabajo€ No en vano no es lo mismo jubilarse de un trabajo de oficina que de uno como agente de la Policía Nacional que lleva 30 años en las calles. Pero entonces ¿cómo podemos calcular nuestra edad de jubilación?

La Seguridad Social puso en marcha hace varios meses a través de su página web un simulador que sirve para varias cosas. En primer lugar con él vas a poder calcular cuánto vas a cobrar de jubilación cuándo te retires. Esa es quizá la parte más mediática y la que más gente busca. Pero también un poco irreal según la edad que tengas y los años que hayas cotizado. Hay que tener en cuenta que es prácticamente imposible calcular cuánto van a subir las pensiones en los próximos años. De hecho la contienda política ya evitó en su día los planes del gobierno de Mariano Rajoy de que este tipo de prestaciones subieran sólo un 0,25 porciento. Gracias a la negociación los pensionistas siguieron actualizando su prestación con el Índice de Precios al Consumo. Un índice que, además, puede hacer que lo que hoy te parece una gran pensión mañana se convierta en una paga mínima.

En esa web de la Seguridad Social (a la que puedes acceder con el mismo sistema con el que, por ejemplo, se puede hacer la declaración de la renta a través de internet, también permite calcular la edad a la que te vas a jubilar. Entrar es muy sencillo. Basta con buscar "tú Seguridad Social" en la web de este organismo público y acceder con la clave. El registro permite también acceder a otro tipo de datos y consultar el historial laboral de cada persona, que puede ir variando en función de los diversos puestos de trabajo en los que cada uno haya desempeñado sus funciones laborales en los últimos años. Ahora por fin y gracias a la Seguridad Social vas a poder saber a qué edad te vas a poder jubilar.