El Ibex cae un 1,28% y se aleja de los 9.200 puntos

El Ibex 35 ha finalizado la sesión con una caída del 1,28%, hasta situarse en los 9.114 enteros y con únicamente dos valores en 'verde', en otra jornada marcada por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y la incertidumbre alrededor del Brexit.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido de que la reciente escalada de las tensiones entre ambos amenaza con descarrilar la recuperación en curso de la economía mundial y que los consumidores de los dos países son los "inequívocos perdedores" de la guerra comercial.

Por otro lado, el diario británico 'The Times' informaba de la posible dimisión este viernes de la primera ministra de Reino Unido, Theresa May. El Gobierno de Reino Unido ha aplazado a la primera semana de junio la publicación de la nueva ley del Brexit anunciada esta semana por la primera ministra y no tiene claro que pueda celebrar esos días la votación prometida en la Cámara de los Comunes, aparentemente por falta de consenso.

En este escenario, Técnicas Reunidas se ha desplomado un 5,09%, Siemens Gamesa un 4,6%, Arcelormittal un 4,44% y Ence un 4,21%. Por detrás, las mayores caídas las han presentado Repsol (-3,5%), Mediaset (-3,26%), ACS (-2,79%), Acerinox (-2,47%) y CIE Automotive (-2,24%).

En el lado contrario, solo IAG y Cellnex han logrado cerrar la jornada en positivo, con avances del 0,96% y el 0,19%, respectivamente.

El resto de principales plazas europeas también se ha anotado descensos en la jornada de este jueves, del 1,41% en Londres, del 1,71% en Fráncfort y del 1,72% en París.

Asimismo, el precio del barril de petróleo de calidad Brent, referencia para el Viejo Continente, cotizaba a la baja y se situaba en los 67,83 dólares, mientras que el Texas caía hasta los 58,27 dólares.

Por último, la cotización del euro frente al dólar ascendía a 1,1165 'billetes verdes', y la prima de riesgo española alcanzaba los 96 puntos básicos, con el interés exigido al bono a diez años en el 0,855%.