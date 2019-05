La Cámara de Oviedo cumple 130 años entre llamamientos a reforzar la unidad empresarial

La Cámara de Comercio de Oviedo celebró ayer su 130 aniversario apelando a la unidad empresarial y a la cooperación como fórmula para mirar al futuro con optimismo, construir una Asturias mejor y hacer bueno el dicho de que la unión hace la fuerza. Para conmemorar tal efeméride, la institución cameral tuvo como invitados estrella a dos de sus últimos presidentes, Severino García Vigón y Fernando Fernández-Kelly, quienes, durante sus respectivos mandatos, contribuyeron a fomentar esa cohesión entre los empresarios, según se puso de manifiesto en el acto. Emocionados, Vigón y Fernández-Kelly recibieron la Medalla de Oro de la Orden de la Cámara de España. Para escenificar que la unión de la que se habló no es solo de palabra, el actual presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, compartió la presidencia del acto con los de Gijón, Félix Baragaño, y Avilés, Luis Noguera.

José Luis Bonet, máximo responsable de Cámara de España, se sumó al reconocimiento a García Vigón y Fernández-Kelly, a quienes calificó como "unos líderes sociales responsables". Bonet incidió en la importancia de la cooperación empresarial. "Las cámaras que tienen ese espíritu de unión, como hoy se ha visto aquí, son las que mejor funcionan", expuso. A mayores, aseguró que la gestión de Vigón al frente de la FADE y de la Cámara de Comercio de Oviedo fueron ejemplo de esa cooperación. Consiguió hacer de pegamento entre el empresariado asturiano en momentos complicado, vino a decir. Bonet agregó: "Hasta mis conciudadanos independentistas en Cataluña se han dado cuenta de la importancia de las cámaras y han ido a por ellas", en alusión a la polémica elección del independentista Joan Canadell al frente de la Cámara de Barcelona.

Carlos Paniceres echó la vista atrás para recordar a aquellos que pusieron los primeros cimientos de la unión empresarial al fundar la Cámara de Oviedo. Fue un 27 de mayo de 1889 cuando un grupo de comerciantes e industriales -"la mayoría de ellos de la calle Uría", matizó Bonet- aprobaron el reglamento de la organización y nombraron como líder a Jerónimo Alvaré, que regentaba un banco familiar y que era profesor de Derecho en la Universidad de Oviedo. "Cada uno de los presidentes de esta casa han escrito una brillante página en la historia de la economía asturiana, pero en especial mis dos predecesores (Vigón y Fernández-Kelly)", dijo Paniceres. Como hito, además, señaló que en la cámara ovetense se inició el debate sobre la necesidad de construir un hospital provincial en la región, de hacer la autopista "Y" que vertebra Gijón, Avilés y Oviedo, y se creó la Sociedad Asturiana de Estudios Industriales (SADEI). Paniceres volvió al presente y abogó por mirar "al futuro con determinación y optimismo para tener una Asturias mejor".

Vigón y Fernández-Kelly recibieron sus medallas de oro visiblemente emocionados y agradecidos. El primero, que estuvo doce años al frente de la Cámara de Oviedo, señaló que su objetivo al frente de la institución siempre había sido fomentar la "unión empresarial". "Mi propósito fundamental siempre fue el fortalecimiento de esa unión en una Asturias que por aquel entonces estaba presidida por la fuerza sindical y donde el empresario pintaba poco", recordó. A continuación, fue desgranando algunos de los hitos de su mandato y puso como ejemplo de esa cooperación empresarial la creación de Asturex, un organismo creado para fomentar la exportación.

Vigón se despidió haciendo una reflexión más personal, conectada con los problemas fiscales que tuvo en sus empresas: "Creo que con la sociedad he cumplido por activa y por pasiva. Activamente por el fomento de la actividad empresarial creando riqueza y empleo, y también dedicándome a la representación de carácter institucional. Y pasivamente también creo que he cumplido. Cuando la sociedad me exigió, por eso de la justicia ejemplarizante, que yo no comparto pero que asumo, cumplí hasta el último euro de lo exigido; pero creo que no se ha producido el justo equilibrio porque restañar las heridas morales y el prestigio reputacional cuesta más", señaló conmovido.

Fernando Fernández-Kelly también apeló a la unión empresarial como fuerza motriz para que Asturias avance. Comenzó recordando que cuando llegó a la presidencia de la Cámara de Oviedo le tocó lidiar con un momento muy complicado, tras la eliminación en 2010 de las cuotas obligatorias que financiaban la institución. "Fueron cuatro años de intenso trabajo", resaltó, "pero fuimos capaces de estabilizar la actividad de la entidad". Ahora, aseguró, "veo que un año después de haber cesado en la presidencia se están recogiendo frutos de aquel mandato, y la Cámara está de moda". "Esta región necesita que todas las instituciones hagan un esfuerzo común y que la colaboración público privada se incremente", concluyó.