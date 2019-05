Glovo dice que el repartidor atropellado no estaba registrado

El repartidor en bicicleta que fue arrollado mortalmente el pasado viernes por la noche por un camión de la limpieza en Barcelona "no era colaborador" de la empresa Glovo, aunque llevaba su mochila, lo que hace suponer que pudiera haber utilizado la cuenta de un tercero, según la versión de la compañía. También añadió que, por lo tanto, el "rider" (como se denomina a estos repartidores) no contaba con un seguro privado. Aún así, la empresa se compromete a asumir todos los gastos. Glovo explica que la cesión de cuentas a terceras personas, "además de ser una práctica ilegal, dificulta que se pueda entregar el material didáctico en seguridad vial ofrecido normalmente a los 'riders', así como que no se puedan beneficiar del seguro contratado por la empresa".