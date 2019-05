Thyssen, "muy optimista" sobre el futuro de las plantas asturianas

"Soy muy optimista con nuestro futuro en Asturias". La frase, tranquilizadora, es de Íñigo Landa, el director general de Thyssenkrupp Norte, que descarta que el tijeretazo que la compañía alemana está preparando para su división de acero pueda tocar a la plantilla de la región, formada por unas 900 personas. Los trabajadores asturianos de la multinacional pueden respirar aliviados. La compañía, que ayer recibió el premio de la patronal FADE a la gestión de los recursos humanos, tiene un gran futuro en Asturias, según Landa, que durante la recogida del galardón le echó muchas flores a la profesionalidad y el buen hacer del trabajo de sus empleados en las plantas de Mieres. De hecho, aseguró que la fábrica de escaleras mecánicas mierense es la única de su división dentro del grupo que gana dinero. "Eso es porque tenemos también la mejor plantilla y porque nuestra cultura organizacional influye de forma decisiva", explicó. Una de las principales políticas del departamento de recursos humanos de Thyssenkrupp en Mieres, desveló, consiste en fichar a gente sin experiencia. Eso provoca que asimilen mejor la cultura de la compañía y la apliquen al día a día, afirmó. Todo eso está repercutiendo en una menor rotación del personal. Landa lo demostró con porcentajes. En las fábricas del grupo en Asia, por ejemplo, dijo que el movimiento de trabajadores estaba sobre el 30%; en Europa esa cifra baja, ligeramente, hasta el 20%; mientras que en Mieres el porcentaje es mínimo, solamente del 1%. "Mi güela Cuca siempre decía que quien acierta en el casar ya no tiene más en que acertar, yo he adaptado el dicho a que quien acepta en el reclutar ya no tiene en qué acertar", aseguró.

Thyssenkrupp anunció hace unos días que, tras el fracaso de la fusión de sus actividades siderúrgicas con la india Tata Steel, tiene previsto recortar 6.000 empleos. Landa garantizó que la tijera no tocará a Asturias, ya que se centrará en el área ligada con el acero. "Aquí no tenemos motivos para estar intranquilos. Y si alguien tiene alguna razón para estar nervioso soy yo, y así se lo he dicho ya a la plantilla, porque lo que va a haber es un cambio en la propiedad de la empresa", aseguró. La mayor parte de los recortes se centrarán en Alemania, donde se eliminarán 4.000 empleos.

El caso es que la matriz del grupo vive momentos convulsos. La firma alemana anunció hace unos días que tiene previsto sacar a Bolsa un tramo de capital de la división de elevadores, escaleras mecánicas, pasillos rodantes y pasarelas de embarque en aeropuertos de Thyssenkrupp. A la vez, hay competidoras que la andan rondando. Es el caso del grupo finlandés Kone, cuarto fabricante mundial de ascensores, que está estudiando hacer una oferta de compra sobre esa parte del negocio. Aunque Landa matizó que no está previsto que el nuevo comprador se haga con más del 50% de las acciones, con lo que los actuales propietarios seguirían manteniendo una posición importante. Pero ese cambio parcial de propiedad tampoco debería inquietar a la plantilla en la región, aseguró el directivo.

Sobre el premio que la multinacional recibió ayer en Oviedo, Landa señaló que "estamos recogiendo los frutos de 28 años de trabajo. Tenemos la mejor plantilla del grupo, no hay motivos para estar intranquilos. El futuro está en nuestras manos".

Durante el acto, el socio director de la consultoría PeopleMatters, Alfonso Jiménez, y el director del Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional de I. E. Foundation, Rafael Puyol, presentaron un informe sobre los retos de los trabajadores seniors en la empresa española. El primero explicó que "en los últimos diez años hemos perdido en España un 20% de la población joven, pero ha crecido la mayor de 55 años. Eso provoca que las plantillas de las empresas están envejeciendo". Y añadió que "tenemos un problema porque estamos llevando al sistema público de pensiones a una tremenda tensión". Por lo que aventuró que los trabajadores tendrán que alargar su edad de jubilación y eso llevará cambios importantes dentro de las compañías.