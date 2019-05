Brufau critica la política energética de Sánchez: "Hay poca reflexión"

El presidente de Repsol, Antonio Brufau, advirtió ayer de los riesgos que tiene para la industria europea y española no hacer una transición energética ordenada, durante la junta de accionistas que le ha reelegido como miembro del consejo de administración por última vez. Brufau señaló de que si no se combinan bien las políticas industriales con las medioambientales, "vamos a desbalancear la sociedad". Brufau indicó que España "debe ir con cuidado con los costes que tiene tomar el liderazgo en la lucha contra el cambio climático, porque no somos tan importantes en el conjunto de la Unión Europea", en alusión al conenido del Plan de Energía y Clima del Gobierno, el más ambicioso del la UE. El presidente de la petrolera española incidió en que la crisis en el sector del automóvil europeo ya está teniendo impacto en la desaceleración del crecimiento en Europa. Brufau destacó que el grupo alemán Volkswagen ha anunciado una inversión de 15.000 millones de euros en China (mercado donde la firma vendió casi 3,2 millones de vehículos en 2017). Según su opinión, en el cambio de modelo energético "hay mucha ideología y poca reflexión", y señaló que eso puede perjudicar a la industria europea y española. En concreto, dijo que en España "se corre el riesgo de "destruir una parte esencial del valor de nuestro país".