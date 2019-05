Los recortes llegan al empleo: Arcelor-Mittal prescinde de eventuales en la acería de Avilés

Los recortes de producción de Arcelor-Mittal en Asturias empiezan a destruir empleo. La multinacional anunció ayer un ajuste de producción indefinido del 20% en la acería de Avilés que tendrá efectos laborales. La compañía prescindirá de seis trabajadores eventuales y regulará temporalmente de empleo, y de forma rotatoria, a 12 trabajadores de plantilla por turno.

Arcelor-Mittal decretó el pasado 6 de mayo un recorte de producción de 700.000 toneladas anuales de acero para las instalaciones siderúrgicas de Asturias, lo que supone un 16% de la producción total de 2018. De inmediato se inició una rebaja del ritmo de producción de los altos hornos de Gijón y ese recorte empieza a afectar, aguas abajo, a otras instalaciones de Avilés. Ayer se cumplió el segundo día de parada -de los nueve programados para mayo y junio- en el tren de bandas en caliente (TBC) y en el taller de cilindros -medida que afecta a 420 trabajadores-, y también ayer la multinacional anunció al comité de empresa una reducción del 20% en las coladas de la acería LD-III de Avilés ante la merma de arrabio procedente de los hornos altos.

El recorte de producción en la acería comenzará a aplicarse el lunes y será de unas 65.000 toneladas mensuales. En algunos turnos sólo funcionará una de las dos máquinas de colada continua, por lo que la medida irá acompañada de un ajuste de personal. De mano la multinacional prescindirá de seis trabajadores eventuales que se habían incorporada en marzo y que, en principio, iban a permanecer en la acería hasta septiembre. Los sindicatos reclamaron ayer que esos trabajadores sean recolocados en otros talleres de la compañía si surgen necesidades de personal.

El ajuste no solo afecta a los eventuales. De forma rotatoria y por turnos, 12 trabajadores de la acería se irán para casa dentro del expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) vigente desde 2009 y que garantiza aproximadamente el 93% del salario.

El recorte de producción de 700.000 toneladas en las plantas de Asturias, incluido en un paquete de recortes de 3 millones de toneladas en Europa, se adoptó por el debilitamiento de la demanda de acero en la UE, el encarecimiento de las materias primas, la presión de las importaciones procedentes de países extracomunitarios que están hundiendo los precios, el aumento del coste de las emisiones de CO2 y el "elevado" precio de la energía en España. A esos recortes iniciales se han añadido otros de entre 1 y 1,5 millones de toneladas en Europa que también afectan a Asturias, ya que se prevé prolongar indefinidamente la parada por obras del horno alto "B" de Gijón que se llevará a cabo en octubre. La parada del alto horno y el ajuste en la acería de Avilés se mantendrán hasta que se recupere el mercado del acero en Europa.

La dirección de Arcelor-Mittal en Asturias presentó ayer a los representantes de los trabajadores los resultados del primer trimestre del año. No ofreció datos concretos pero sí destacó que los talleres de productos largos de Gijón (alambrón y carril) siguen en pérdidas y que los márgenes de los talleres de productos planos han descendido debido a la caída de precios. No obstante, en el global sigue habiendo beneficios, aunque menores a los de años anteriores. "No son buenos resultados y para el segundo trimestre no se espera que mejoren", señalaron fuentes de la multinacional.

La producción en las plantas asturianas en el primer trimestre del año -cuando aún no habían llegado los recortes- fue inferior a la del año anterior debido a la caída de la demanda en sectores como el del automóvil. La bajada ahí fue del 10%. En cuanto a la cartera de pedidos, en el primer trimestre del año se ha registrado un repunte en los productos largos.