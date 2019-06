La Inspección no recibió ni una denuncia en la región por la falta del registro horario

La implantación del registro diario de la jornada laboral, obligatorio desde el 12 de mayo, ha generado muchas dudas entre empresarios y trabajadores, pero hasta la fecha no se ha registrado ni una sola denuncia en la Inspección de Trabajo en Asturias por la falta de ese registro. Lo destacó Adelia García, directora territorial de la Inspección de Trabajo en Asturias, que participó ayer en una jornada informativa organizada por la Cámara de Comercio de Oviedo.

Adelia García apuntó que siguen registrándose muchas denuncias sobre excesos de jornadas (es la segunda causa después de los salarios) pero, de momento, "ninguna por no tener registro horario". Además destacó que la Inspección de Trabajo en Asturias, "al menos durante una temporada", no va a emprender actuaciones de oficio sobre el registro horario, "aunque sí se van a atender las denuncias que se planteen" y se requerirá a las empresas que no lo tengan a que lo implanten. "De mano no se abrirán expedientes sancionadores, pero cuando haya denuncias y los incumplimientos de las empresa sean recurrentes se entrará a saco", advirtió la directora territorial de la Inspección.

Adelia García señaló que una de las críticas más habituales del registro horario es que atenta contra la flexibilidad laboral, "pero es todo lo contrario porque precisamente esa flexibilidad exige más control", señaló.

En la jornada también participó José Andrés González Bernardo, responsable del departamento jurídico-laboral de Labyfis, que recomendó a las pymes "tranquilidad" a la hora de adoptar modelos de control horario porque aún está pendiente el desarrollo reglamentario. "Mejor, de momento, el sistema manual", señaló. Si embargo Adelia García puntualizó que "el registro debe de ser fiable".