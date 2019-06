"La 'Ley de Segunda Oportunidad' permite aliviar la situación de quienes están en una situación económica complicada"

En Octubre de 2015, entró en vigor una reforma de la Ley Concursal, como consecuencia de la aprobación de una medida que se conoce coloquialmente como "Ley de Segunda Oportunidad", y que permite que aquellas personas que no pueden pagar sus deudas puedan quedar libres de ellas, o verlas reducidas muy notablemente, siempre que cumplan una serie de requisitos, según nos indica Jorge Alvarez de Linera Prado, abogado experto en esta materia.



Ese mecanismo de "Segunda Oportunidad" se introdujo en nuestra legislación para completar un vacío legislativo que, en otros países de la Unión Europea ya estaba regulado hace años.



Según nos indica Jorge Alvarez de Linera, responsable de Alvarez de Linera Abogados, mediante lo que se conoce como "Ley de Segunda Oportunidad" una persona que no pueda pagar sus deudas puede conseguir o la eliminación total de las deudas, o un calendario de pago con una quita de la deuda que le permita hacer frente a los pagos con comodidad.



Es evidente que, tanto una como otra opción mejoran de forma muy importante la complicada situación económica en la que, desgraciadamente, están inmersos muchísimos ciudadanos. En Alvarez de Linera Abogados llevan tramitando este tipo de procedimientos desde 2015 .



Los requisitos necesarios para acceder con éxito a este mecanismo son muy fáciles de cumplir, por lo que solamente quedan excluidos unos pocos ciudadanos. Esencialmente se trata de no haber sido declarado en concurso de acreedores en los últimos cinco años, no haber sido condenado por sentencia firme por determinados delitos contra el patrimonio, los derechos de los trabajadores o el orden socioeconómico. En definitiva, debe tratarse de "deudores de buena fe", según nos indica Jorge Alvarez de Linera.



De este mecanismo de "Segunda Oportunidad" puede beneficiarse cualquier persona, sea o no empresario individual, o lo haya sido, por lo que son miles de Asturianos los que pueden optar por esta vía para aliviar su situación económica. Además, la participación del deudor en el procedimiento es escasa, por lo que no debe enfrentarse a ninguna exposición pública, y queda a salvo su anonimato.



Pese a que los requisitos son fáciles de cumplir, esta "Ley de Segunda Oportunidad" no se trata de un "coladero" para que, quien realmente pueda pagar sus deudas se libre de pagarlas. En cualquier caso, aquéllos que sí pueden pagar sus deudas lo que pueden obtener es un calendario de pagos adecuado a sus circunstancias y, también, alguna quita en los importes de la deuda, tal como matiza Alvarez de Linera.

Pese a que han pasado más de tres años desde su entrada en vigor, y que ya son miles las personas que se han beneficiado de este mecanismo para eliminar o reducir las deudas, la Ley de Segunda Oportunidad sigue siendo una gran desconocida.



No se comprende el motivo por el que, desde las Administraciones Públicas, no se promociona la existencia de este mecanismo que aliviaría enormemente la difícil situación económica a la que se enfrenta a diario centenares de miles de personas en España.



El Abogado Jorge Alvarez de Linera se lamenta de esta situación y echa en falta que, desde el ámbito público, se publicite la existencia de este mecanismo e, incluso, se facilite el acceso a él a las personas que puedan beneficiarse de él, ya que hasta la fecha las principales vías de conocimiento de este mecanismo son las redes sociales y la promoción que se hace desde los Despachos de Abogados.



