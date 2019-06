El número de parados mayores de 55 años se duplica en Asturias en una década

Asturias cuenta con 8.700 parados mayores de 55 años, una cifra que se ha doblado respecto a los 4.300 contabilizados hace una década, según un análisis elaborado por la empresa de recursos humanos Adecco. Así, la proporción de parados mayores de 55 sobre el total de desempleados en la región (68.200 personas) ha pasado del 7,2 por ciento de 2009 al 12,8 por ciento de 2019.

Adecco atribuye esta tendencia al envejecimiento poblacional al apuntar que Asturias es la comunidad autónomas más envejecida, con 214 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Sin embargo, también incide en "la significativa cronificación del desempleo", ya que el 65 por ciento de los desempleados mayores de 55 años es de larga duración, frente a la tasa del 45 por ciento para el desempleo en general.

Adecco apunta que, en el último año, el 83 por ciento de los responsables de recursos humanos no ha seleccionado a ningún mayor de 55 años.

El 40 por ciento admite que la edad le genera dudas para la adaptación y el desempeño del puesto, mientras que un 45 por afirma que no ha tenido oportunidad de contratar a "seniors", al no haber recibido candidaturas de este grupo de edad.

Algunas de las principales creencias que frenan su contratación es que "sus conocimientos estarán obsoletos" (75%), "tendrá una menor flexibilidad" (60%), "no encajará en una plantilla mayoritariamente más joven" (34%) o su absentismo será superior, debido a mayores problemas de salud (25%).

El director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, ha afirmado que "estas creencias son producto de prejuicios y estereotipos muy asentados en el imaginario social, que se trasladan a las empresas y dan lugar a la discriminación por edad". Sin embargo, ha subrayado que se trata de "pensamientos anacrónicos que empobrecen a las organizaciones y a la sociedad en su conjunto, al desechar valores tan habitualmente presentes en los seniors como la experiencia, la madurez, la templanza o la fidelidad".

Mesonero ha añadido que "resulta un absoluto contrasentido discriminar a un trabajador maduro, en una sociedad en máximos históricos de envejecimiento en la que la fuerza laboral senior va a ser la dominante y en la que la edad de jubilación tiende a incrementarse".