Carmelo Encinas:"No comunicar es una forma de comunicación poco recomendable en la empresa"

Los periodistas Ángeles Rivero, directora de LA NUEVA ESPAÑA, y Carmelo Encinas, director de Opinión de "20Minutos" y "tertuliano" en televisión y radio, participaron ayer en uno de los coloquios del encuentro anual de Aefas y coincidieron en la necesidad que tienen las empresas de saber comunicar y de mantener un canal abierto con los medios, no sólo cuando estallan los conflictos.

"No comunicar es una forma de comunicación poco recomendable para las empresas. Si no lo manejas alguien lo hará por ti. Si no comunicas, te comunican", aseguró Encinas, que destacó que proteger la reputación es, aún más necesario, con la explosión de las redes sociales. "Los medios tradicionales tienen sus virtudes y sus defectos, pero tienen que cumplir una regulación que no existe para esas plataformas digitales", señaló Ángeles Rivero después de destacar que, por lo general, la imagen del empresarios en Asturias es mejorable pero se han dado pasos en la buena dirección. "Antes las empresas ni querían tener voz y eso ha cambiado. Se han dado cuenta que no es una pérdida de tiempo hablar con un periodista, que se gana mucho".