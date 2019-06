Arcelor plantea eliminar 200 empleos en Gijón para salvar la acería y los talleres de largos

Arcelor-Mittal plantea un recorte de 200 empleos en sus instalaciones de Gijón dentro de un plan de mejora de la productividad con el que se intenta evitar el cierre de la acería de Veriña y el de los dos talleres de productos largos: el tren de alambrón y el tren de carril. Esas instalaciones atraviesan una situación "crítica" según la multinacional y en ellas trabajan directamente 860 empleados. El ajuste de personal sería del 23%.

La compañía siderúrgica ha anunciado, en los dos últimos meses, una cascada de recortes en Asturias como consecuencia del encarecimiento de las materias primas, el descenso de la demanda de acero, la presión de las importaciones procedentes de países extracomunitarios que están hundiendo los precios, el incremento de los costes de las emisiones de CO2 y el "elevado" precio de la energía en España. Desde el pasado 6 de mayo la compañía está aplicando en Asturias un recorte de fabricación de 700.000 toneladas anuales -el equivalente al 16% del total de 2018- que se ha traducido en un menor ritmo de producción en los hornos altos de Gijón y que aguas abajo ya ha tenido efectos en la acería, en el tren de bandas en caliente y en el taller de cilindros de Avilés, instalaciones todas ellas de la división de productos planos (chapa), la más rentables en los últimos años.

Aunque las importaciones no afectan tanto a los productos largos, el resto de condicionantes que presionan sobre la chapa también afectan al alambrón y al carril. Además, en los últimos ejercicios esos talleres de Gijón han registrando pérdidas a pesar de que se abordaron reorganizaciones y, el caso de carril, fuertes inversiones que no se están rentabilizando por problemas de fiabilidad. La compañía considera que, en el difícil contexto de la siderurgia europea, esa situación no es sostenible por más tiempo. Por ello, la dirección de Arcelor-Mittal en Asturias prepara un nuevo plan de mejora de la productividad para tratar de salvar esos dos talleres de productos largos y la acería de Veriña que los alimenta. Las líneas generales fueron presentadas ayer a los representantes de los trabajadores.

El plan incluye un aumento de las polivalencias en los puestos de trabajo, automatizaciones en alambrón, mejoras en los procedimientos, medidas para abordar el problema del absentismo y cambios organizativos en el tren de carril. Además incluye un ajuste de plantilla de 200 trabajadores en los próximos cinco años en el conjunto de las instalaciones de largos, donde trabajan, según fuentes de la compañía, 860 trabajadores. Esas mismas fuentes precisaron que, antes de que finalice 2020, deberían salir 150 trabajadores y que se intentará que esa bajas "no sean traumáticas", es decir, que no se recurra al despido.

La empresa urge a comenzar la negociación en julio, cuando presentarán con más detalle las medidas que pretende tomar, tratando de que el proceso esté cerrado para octubre. Sin embargo, los representantes de los sindicatos CC OO, UGT-FICA, USO y la CSI señalaron que antes de negociar este plan de mejora de la productividad debería cerrarse el acuerdo marco de la empresa, que lleva meses negociándose.