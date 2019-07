Arcelor y los sindicatos acercan posturas para el nuevo convenio, pero sin acuerdo

Tras dos días de maratonianas reuniones, la dirección de Arcelor-Mittal y los representantes de la plantilla no llegaron a un acuerdo para renovar el acuerdo marco, pero tampoco han roto el diálogo. Ambas partes han cedido en sus pretensiones (especialmente en las económicas) con la intención de forzar un apretón de manos que no acaba de llegar. Al final los sindicatos pusieron sobre la mesa la que aseguraron que será su última propuesta y dieron de plazo a la empresa el mes de julio para cerrar el acuerdo. No quieren que las negociaciones entren en agosto. Tampoco quieren reunirse con la dirección de la multinacional a discutir un posible ajuste en las plantas de largos (Arcelor plantea recortar 200 empleos en estos talleres gijoneses para salvar su actividad) hasta que el nuevo acuerdo marco esté firmado. De hecho, les han pedido a los comités de las plantas que no se sienten en ninguna mesa de negociación con la multinacional hasta que llegue esa ansiada firma.

Las cartas están sobre la mesa y los sindicatos (UGT, CC OO, CSI y USO) dijeron que ayer habían jugado su última mano. Plantearon un incremento salarial para los próximos tres años más discreto del que venían exigiendo hasta ahora. En concreto, reclaman para este 2019 un alza del IPC más el 0,8%, para el que viene sumarle a la inflación un 1% y ya en 2021 ese mismo índice de precios más un 1,2% adicional. Cabe recordar que, al inicio de estas negociaciones, los representantes de los trabajadores habían comenzado reclamando un alza del 4%. Sin embargo, pese a la sustancial rebaja, los porcentajes siguen lejos de los que propone la empresa. Arcelor plantea no subir los salarios este año porque considera que este ejercicio va a ser especialmente peliagudo para el sector siderúrgico. De cara a 2020, la compañía ya prevé que la presión de la crisis del acero afloje y pone sobre la mesa que las nóminas crezcan conforme al IPC más un 0,5% variable en función de alcanzar unos determinados objetivos de productividad. Para 2021, la propuesta es idéntica, aunque la compañía ofreció (a última hora cuando ya se acababa la reunión, según puntualizaron los sindicatos) sumar también el IPC que se logre este 2019. Las centrales no rechazan el variable sobre los sueldos, pero "siempre que venga acompañado de una parte de subida fija".

Tras el encuentro, que ayer duró unas doce horas, los sindicatos valoraron positivamente los pasos dados por la compañía y aseguran que en algunos puntos hay ya avances significativos, pero, puntualizaron, "no son suficientes como para alcanzar un preacuerdo". Y han dado de plazo este julio a la compañía para cerrar un pacto.

Sigue habiendo diferencias también en cómo reducir las jornadas del personal (los sindicatos proponen recortar ocho horas para los de turnos y en dieciséis para el resto) o en cómo aplicar el contrato relevo en la compañía.