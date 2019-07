Cano se acoge al derecho a no declarar en el "caso BBVA"

El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano, santanderino de origen asturiano por vía materna, y el consejero de Garanti Ricardo Gómez se acogieron ayer a su derecho a no declarar en el caso del espionaje a políticos, empresarios y periodistas realizado por el excomisario de policía José Manuel Villarejo (actualmente en prisión) y que supuestamente le encargó el BBVA cuando lo presidía Francisco González. La Fiscalía no pidió medidas cautelares para ellos, lo que sí hizo para el exjefe de Seguridad del BBVA Julio Corrochano la semana pasada. El juez citará de nuevo a la decena de directivos y exdirectivos del BBVA imputados una vez que levante el secreto del sumario.