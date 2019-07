Los precios solo suben en junio el 0,3% en Asturias pese al repunte en la hostelería

Los precios subieron en junio en Asturias el 0,3% en tasa interanual a pesar de que en algunos sectores, como el de la hostelería, repuntaron con vigor coincidiendo con el inicio de la campaña turística de verano. En hoteles, cafés y restaurantes los precios subieron el 1,8%.

La tasa anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) de Asturias, del 0,3%, es una décima menos que la media nacional, que fue del 0,4%, el menor nivel de los últimos tres años según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los precios bajaron en Asturias en enseñanza (-2.1%), en vivienda (-1,7%), en ocio y cultura (-1,5%), en comunicaciones (-0,1%) y en bebidas alcohólicas y tabaco (-0,1%). Por contra subieron en hostelería (1,8%), en alimentos y bebidas no alcohólicas (1%), en vestido y calzado (1%), en transporte (0,5%) y en medicina (0,3%). Solo se mantuvieron estables los precios en menaje.

En España el IPC bajó cuatro décimas en su tasa interanual, hasta el 0,4%. El INE ha atribuido el descenso de la tasa interanual de junio a la bajada de los precios de las gasolinas, la electricidad y los combustibles líquidos. La tasa interanual de junio es la trigésimo cuarta positiva que encadena el IPC.

La inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos energéticos ni de los alimentos no elaborados, avanzó dos décimas en junio, hasta el 0,9%, con lo que se sitúa cinco décimas por encima del IPC general. El INE destaca que la inflación subyacente no superaba al IPC general desde enero de 2018. En el sexto mes del año, el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) situó su tasa anual en el 0,6%, tres décimas menos que en el mes de mayo.