El Constitucional avala la "lista Falciani" como prueba contra el fraude fiscal

El Tribunal Constitucional ha avalado por unanimidad la "lista Falciani", una relación de nombres de supuestos implicados en evasión fiscal por tener cuentas en la filial suiza del banco británico HSBC, como prueba válida contra el fraude fiscal.

El tribunal adelantó ayer el fallo que deniega el recurso de amparo solicitado por el ingeniero industrial canario Sixto Delgado de la Coba contra la sentencia del Supremo que le condenó a seis años de prisión por ocultar 5,2 millones de euros en Suiza, a partir de datos contenidos en la "lista Falciani". Delgado aparecía en la lista que el exempleado de la filial de HSBC Hervè Falciani sustrajo de la entidad, en la que trabajó de 2001 a 2008, para denunciar a más de 130.000 posibles evasores fiscales. En el listado había cientos de personas vinculadas a España, sobre todo grandes empresarios, deportistas y figuras del espectáculo, y comprendía casos de clientes cuyas cuentas eran opacas al Fisco junto a otros que sí declaraban sus rendimientos en España o que, al haber radicado su residencia en Suiza, no incurrían en irregularidad. En el listado había al menos dos asturianos que tuvieron cuentas en el HSBC: el piloto Fernando Alonso (que residió en Suiza) y el empresario Fernando Masaveu Herrero.

La obtención de datos bancarios procedentes de la lista no vulnera el derecho a la presunción de inocencia ni a un proceso con todas las garantías, según la decisión del Constitucional, que respalda el fallo del Supremo cuando en febrero de 2017 admitió la lista como prueba válida para condenar por delitos fiscales a Sixto Delgado. Al respecto, el Supremo basó entonces la validez de la prueba, precisamente, en el hecho de que el acceso a la lista fuera a través de un particular sin conexión con los servicios de seguridad del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas. Si el modo de obtener documentos o datos como los de la lista hubiera sido mediante la acción de la Policía u otros aparatos del Estado, la prueba no hubiera sido válida, aclaró el Supremo.

El nombre y cuentas del condenado figuraban, junto a la de más de 500 contribuyentes españoles, en los documentos sustraídos por Falciani que llegaron a España remitidos por las autoridades francesas y dieron origen a una inspección de la Agencia Tributaria. La Audiencia Nacional rechazó en dos ocasiones extraditar a Falciani a Suiza, que le reclamaba para cumplir cinco años de cárcel por filtrar estos datos bancarios.