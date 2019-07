Las empresas de Asturias ahorran 188,5 millones en horas extras no remuneradas

Alrededor de 15.900 trabajadores asturianos a tiempo completo (el 6% del total) realizaron el año pasado una jornada de trabajo superior a la acordada, sin percibir remuneración por ello, denunció ayer el sindicato CC OO. El importe de las horas extraordinarias realizadas en la región y no remuneradas (del orden de 176.124 a la semana) supuso un ahorro en costes laborales para las empresas asturianas de 188,5 millones, según la estimación sindical. Se trata de horas por la que tampoco se cotizó a la Seguridad Social y que, a juicio de CC OO, equivaldrían a 4.400 puestos de trabajo a tiempo completo.

La central sindical denunció el "doble fraude legal y moral" que entraña esta práctica, ya que en el Principado hay más de 67.000 personas -afirmó- que no encuentran empleo.

Según el sindicato, cada persona que en Asturias trabaja habitualmente por encima de la jornada acordada prolonga su día laboral una media de 11,1 horas, lo que supera la media estatal de 10,5 horas. En el conjunto de la población laboral asturiana, el ahorro para las empresas (188,5 millones de euros) equivale al 1,63% de los 11.500 millones que el conjunto de las empresas españolas no satisfacen a sus trabajadores por extralimitarse en la jornada laboral pactada o declarada.

Según el informe sindical, la práctica de las horas trabajadas y no pagadas, así como su impacto económico, no es homogénea en el conjunto del país por la distinta especialización sectorial de cada territorio y por las diferencias en el coste laboral por hora efectiva trabajada, que en Asturias es de 20,5 euros. El sector hostelero es el que suma más horas no remuneradas en el conjunto del país.