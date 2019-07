José Miguel García: "Telecable seguirá en Asturias y hemos completado el ajuste doloroso de empleo"

"Telecable seguirá con equipos profesionales en Asturias y hemos concluido el ajuste doloroso", aseguró el consejero delegado del grupo Euskaltel, José Miguel García, en referencia a los despidos que ha hecho la operadora. La compañía comunicó ayer la nueva estructura y organigrama del grupo en sus tres centros de trabajo de País Vasco, Asturias y Galicia. El comité de Gijón informó que una reunión prevista para ayer fue suspendida tras concentrarse los representantes laborales con la plantilla y con pancartas contra los despidos recientes. García, primer ejecutivo, aseguró en conversación con este diario la pervivencia del centro de Gijón dentro de una estructura de grupo unificada y el mantenimiento de los centros de atención al cliente ("call center") y de datos ("data center") que el grupo posee en sus zonas históricas.

La nueva estrategia. "Estamos en uno de los proyectos más emocionantes que se está desarrollando hoy en el sector de las telecomunicaciones. Nuestra prioridad es fortalecer y reforzar aún más la implantación en nuestros territorios tradicionales de País Vasco, Asturias y Galicia, donde somos líderes. Es un grandísimo activo que tenemos que potenciar. Y además estamos expansionándonos con éxito en otras regiones (Navarra, Cataluña, León...) porque nuestra propuesta de valor tiene una alta aceptación".

Pervivencia de Telecable. "Por supuesto. No tendría ningún sentido hacer lo contrario. Partíamos de tres entidades operativas independientes, verticales y con marcas propias. Y en apenas cinco o seis semanas ya no hemos transformado en una organización única, con sinergias operativas e integrando todos los recursos tecnológicos, de red, de IT y de plataformas para garantizar una sola "fábrica" y procesos únicos de extremo a extremo con cada uno de nuestros clientes con independencia de dónde se localicen. Ésta es una estrategia fundamental. Hemos comunicado internamente la nueva estructura a todos los niveles, eliminado incertidumbres en los equipos y en el resto de los actores con los que interactuamos."

Fin del recorte laboral. "Se puede decir así. Siempre es doloroso prescindir de compañeros pero era necesario para garantizar la estrategia que pretendemos y lograr el éxito a largo plazo. Ser una organización única para lograr eficiencia y sinergias conlleva siempre procesos dolorosos. Lo hemos querido minimizar, reduciendo lo más posible el impacto y procurando hacerlo lo más rápido posible, pero a la vez logrando los objetivos que nos habíamos planteado. Siempre quisimos reducir la incertidumbre y actuar lo más rápido posible. Hoy culminó el proceso".

Estructura. "Seguiremos estando, por supuesto, en los tres territorios. Y, de hecho, estamos estableciendo un plan específico para Asturias, al igual que se están construyendo para Galicia y País Vasco. Nuestros profesionales en las tres regiones, además de atender los servicios, clientes y necesidades específicas de cada zona, van a participar en nuestro plan de expansión en otras regiones, y esto es una gran oportunidad para nuestros ingenieros y demás profesionales de Asturias, Galicia y País Vasco".

Organigrama. "Hemos creado divisiones o unidades de negocio, en cada una de las cuales se integran todos los profesionales de cada área, estén físicamente en Asturias, Galicia o País Vasco. Una la llamamos el negocio "masivo", que abarca todo el negocio residencial y de autónomos e incluye a todos nuestros clientes de esos segmentos en las tres regiones y que tendrá responsabilidad total en el servicio comercial, de producto, de ofertas. Otra división es el negocio de "empresas", que engloba todos nuestros efectivos de ventas, preventa, marketing, desarrollo de producto y servicio de cliente, con independencia de la ubicación. Otra división es lo que llamamos "fábrica", que integra los recursos de red, sistemas, atención al cliente... para desarrollar todos los procesos de extremo a extremo y con equipos profesionales también en las tres comunidades pero actuando como uno solo. No vamos a tener, por ejemplo, un proceso de provisión en cada región sino uno para todas".

"Call" y "data center". "Vamos a seguir teniendo 'data center'y 'call center' en nuestra zona, en nuestro idioma y con nuestra gente. Es una diferenciación con nuestros competidores que vamos a cuidar, pero dentro de la estrategia de optimización. Estamos trabajando para que todos nuestros proveedores se alineen con nuestro plan de eficiencia".

Multimarca. "Ser un grupo multimarca supone un pequeño sobrecoste pero sus ventajas lo superan con creces por la cercanía y fortaleza de nuestras marcas (Euskaltel, R y Telecable) respecto a cualquier otra que inventásemos. Se mantendrán y potenciarán, son un activo valioso".

Marca Virgin. "Es una grandísima opción, entre otras posibles, para incorporar una marca para el desarrollo nacional del grupo. Es una marca fresca, ya conocida y además internacional, pero no estamos en esa etapa. Se estudiará en su momento".

Espacio para otro operador. "Hay lugar para otro operador en España y el grupo ya lo está demostrando con su entrada en otras regiones, incluida Madrid en el segmento de empresas. Estamos teniendo mucha receptividad. Euskaltel, Telecable y R fueron pioneras en Europa en la penetración de la fibra óptica y han tenido una oferta de valor (precio y calidad) más alta de Europa. Somos una empresa muy activa, creativa, con una oferta completa y global y con capacidad para crear productos específicos para segmentos concretos".