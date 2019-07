Las ventas de los comercios asturianos, en caída libre

Las ventas de los comercios asturianos van en caída libre. Así lo señalan las cifras que acaba de divulgar el Instituto Nacional de Estadística (INE) que apuntan a que la facturación de los comerciantes descendió un 2,2% durante junio en comparación con el mismo mes del año anterior. La mayor caída del país. Y lejísimos de la media, que lejos de caer, subió. Eso sí, lo hizo ligeramente, un 0,3%.

Esta caída llega después de que las ventas de los comercios asturianos se hubieran recuperado ligeramente durante los últimos meses, con subidas, también, algo modestas.

Lo paradójico, es que esa situación no se está dando en el resto del país. Hay varias comunidades donde la facturación de los comerciantes va viento en popa. Es el caso, por ejemplo, de Madrid, donde las ventas subieron un 3,7% solo en junio.

Es curioso, pero el fuerte descenso de las ventas no se está traduciendo, al menos según recogen las estadísticas, en una merma sobre el empleo. El personal ocupado, de hecho, aumentó un 0,4% en junio en comparación con el año anterior. No es un porcentaje para tirar cohetes, pero al menos no se están destruyendo puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta también que muchos comercios reforzaron sus plantillas, precisamente, en junio de cara al comienzo de la campaña de rebajas que arrancó a principios de julio.