Liberbank está abierto a estudiar nuevas fusiones "si crean valor"

El consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez, afirmó ayer que el banco de origen asturiano continúa abierto a cualquier proceso de consolidación que se presente siempre y cuando genere valor para el accionista.

Así lo ha indicado el ejecutivo a preguntas de los analistas tras la presentación de los resultados correspondientes al primer semestre del año, periodo en el que la entidad obtuvo un beneficio neto de 73 millones de euros, un 14% menos respecto al mismo periodo del ejercicio precedente fundamentalmente por unas menores operaciones financieras y por el impacto negativo de otros resultados de explotación.

"Estamos abiertos a cualquier proceso de consolidación que pueda generar valor para nuestros accionistas", subrayó Menéndez, añadiendo que una fusión es una buena vía para generar ahorro de costes y sinergias "sustanciales".

El primer ejecutivo de Liberbank remarcó que las negociaciones con Unicaja, que se confirmaron en diciembre del año pasado, no llegaron a buen puerto debido a discrepancias con el precio, mientras que en lo que respecta a la oferta pública de adquisición de acciones (OPA) esbozada por Abanca y que no se llegó a cristalizar, dijo "no tener nada más que decir", asegurando que cualquier aproximación deberá producirse bajo las normas que estipula la regulación. El criterio de Liberbank, amparado por las decisiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), es que la oferta de Abanca no llegó presentarse según los requerimientos formales de la ley de opas. El presidente y accionista hegemónico de Abanca, el astur-venezolano Juan Carlos Escotet, manifestó esta semana que el banco no se plantea un nuevo intento de adquirir Liberbank.