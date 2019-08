Hugo Morán advierte de que sin un Gobierno pleno no habrá rebaja de la luz a la industria

Sin un Gobierno con plenos poderes no habrá estatuto especial para los grandes consumidores de energía, es decir, no habrá rebaja en la factura eléctrica de la industria. Lo explicó ayer el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo Morán, a su llegada al chalé de La Granda, la sede de los cursos que coordina el profesor Juan Velarde desde hace ya 41 años."Se sigue avanzando en el documento, puesto que se siguen haciendo aportaciones al mismo. Lo que sucede es que no puede ser culminado hasta que no haya una capacidad de Gobierno plena", recalcó Morán.

La importancia del estatuto es capital. La también asturiana María Fernández, que vicepreside la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), dio un dato ilustrativo: "La mitad de la energía eléctrica la consumen las pocas grandes empresas con la tarifa 6.1, la otra mitad, 28 millones de ciudadanos", destacó. "El estatuto de los grandes consumidores es un trabajo que pilota el Ministerio de Industria. Nos ha recabado datos a nosotros, a Transición Ecológica. Ha desarrollado contactos con las comunidades autónomas y con sectores concernidos. En estos momentos el propio Ministerio de Industria ha trasladado la situación en la que se encuentra el Gobierno de España: un Gobierno en funciones. Y ha hecho esto con la perspectiva de darle viabilidad en el momento en que haya una estabilidad definitiva con el fin de poder dar respuesta razonable a las expectativas del sector", explicó el secretario de Estado.

En el sector se estaba esperando como agua de mayo su aprobación. La promesa electoral era clara: antes de las elecciones generales, los grandes consumidores tendrían el documento que les iba a permitir rebajar su tarifa eléctrica (la excusa que dio Alcoa para encender este pasado octubre la crisis que se cerró esta semana con la toma de poder de Parter de sus fábricas de Avilés y La Coruña). En algunos casos la energía es tan cara que las compañías la toman como materia prima; en Alcoa, por ejemplo. "El Ministerio de Industria trabaja con la vocación de recoger un catálogo de soluciones con perspectiva de estabilidad para el sector", recalcó Morán minutos antes de despedir el curso "Fuentes de energía y cambio climático", un seminario dirigido por Arcadio Gutiérrez Zapico, el director del Club de la Energía. Precisamente, el presidente de la entidad y de la eléctrica Viesgo, Miguel Antoñanzas Alvear, fue quien se encargó de presentar a Morán. "Nos dedicamos a poner la energía en el lugar que le corresponde, por eso estamos aquí, en La Granda. Por cuarto año consecutivo", apuntó. "La transición energética tiene que ser aceptada desde la sociedad misma, si no, tendremos chalecos amarillos en la calle", dijo Antoñanzas.

María Fernández, apostilló a este respecto: "Nos dicen que llegará la transición: ya estamos en ella desde 2016. Lo que nos queda es implementar toda la normativa que precisamos", señaló. Y en ello están en la CNMC. Los distribuidores de energía tienen hasta el día 9 para alegar contra la propuesta reguladora defendida por el ente al que representa la asturiana.

Belarmino Feito, presidente dela patronal FADE y ayer también ponente en los Cursos de La Granda, insistió en que se evalúen los impactos de la transición energética en Asturias y que se module su velocidad para preservar la industria. "La transición debe ser justa, proque no todos los territorios estamos en las mismas circunstancias; hay que ajustar los tiempos", dijo.

Eva Pando, directora general del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa), expuso los pormenores de su plan para impulsar la inversión en Asturias en negocios innovadores vinculados al coche eléctrico, incluida la atracción de inversores foráneos y el trabajo de emprendedores locales. Pando subrayó que el Idepa ha identificado en Asturias hasta 146 proyectos de I+D ligados a la nueva forma de movilidad.