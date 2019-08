Antonio Suárez amplía sus redes en Asturias: hará más barcos en Gijón y compra edificios

Antonio Suárez, presidente del Grupo Marítimo Industrial (Grupomar), sigue echando sus redes empresariales sobre Asturias. El industrial asturiano, afincado en México y conocido en aquella orilla del Atlántico como el "rey del atún" por la dimensión de su negocio pesquero y conservero, va diversificando actividades en la región. Suárez se comprometió ayer a que el próximo barco que tenga que hacer su gruipo se construirá en Gijón. No solo eso, también explicó que lleva un tiempo comprando edificios "antiguos y bonitos" en la misma ciudad para rehabilitarlos y vender viviendas. Asegura que lo hace más como un entretenimiento que como una inversión. "Si quisiera dedicarme a la construcción lo hará en México o en Estados Unidos", dijo.

Suárez anunció también que dentro de un par de meses va a duplicar los pedidos de hojalata que su grupo industrial le hace a la antigua factoría de Mivisa en Lugones (ahora en manos de la estadounidense Crown). Pasará a encargar unas 20.000 toneladas de este material al año para la fábrica que Suárez tiene en México de botes de conserva para el atún y para otra que va a inaugurar muy próximamente de latas de abre fácil. "Alguien de esa compañía asturiana me dijo estos días que si no fuera por ese pedido la factoría tendría que cerrar", señala. Todos estos planes se los expuso el empresario al presidente del Gobierno regional, Adrián Barbón, durante una visita institucional. Aunque Suárez aún se guarda un as bajo la manga: Tiene previsto realizar una gran inversión en la región que, por el momento, prefiere guardar en secreto. No la quiere desvelar hasta que no sepa al cien por ciento que va a poder cumplir con ella, según dijo.

"Quiero ayudar a Asturias. En una gran sala donde hay muchas bombillas y queremos luz lo primero es buscar las que están fundidas y arreglarlas", señaló. Puso como ejemplo la recuperación del Archivo de Indianos-Museo de la Emigración de Colombres, que ha evitado el cierre gracias al apoyo del empresario. "Es una bombillita que hemos reparado", dijo.

Suárez, Medalla de Plata del Principado en 2012, quiere mantener sus redes con Asturias muy activas. "¿No creen que a mi edad debo ayudar a la tierra en la que nací? Creo que es lo justo", señaló tras su reunión con Barbón.