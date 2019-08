Solo un 19% de los jóvenes asturianos consigue emanciparse

La baja calidad de los empleos hace que la emancipación sea una barrera insalvable para los jóvenes asturianos. Solo un 19% de los jóvenes de 16 a 29 años vive fuera del hogar, el resto no consigue abandonar el nido materno. Esto se debe, según un estudio que acaba de divulgar Comisiones Obreras (CC OO) a que los jóvenes de la región solo consiguen empleos parciales, en ocupaciones escasamente cualificadas, con lo que los ingresos de los que tienen menos de 25 años al cabo del año son muy reducidos. Solo perciben, de media unos 6.177 euros. No da para vivir solos.

Aún hay más, la población juvenil de Asturias ha perdido 17.600 efectivos durante los últimos años, lo que representa una reducción del 20,3%. Esa caída se debe en parte a causas naturales, pero también por la emigración, según señala CC OO.

El sindicato asegura que desde 2008 para acá 45.000 jóvenes (de entre 15 y 34 años) han dejado la región, 39.400 fue con destino a otras provincias y 5.841 pusieron rumbo al extranjero.

CC OO divulgó estos datos con motivo del día internacional de la juventud que se celebra hoy. La radiografía de la situación de la juventud asturiana no es demasiado alentadora. En Asturias, dice el estudio, ni siquiera tres de cada diez jóvenes (el 27%) participa en el mercado laboral, lo que convierte al Principado en la segunda con la tasa de actividad más baja del país. Hay 50.400 jóvenes que están al margen del mercado laboral, es decir, que ni trabajan ni buscan un empleo de forma activa. Muy probablemente, porque no encuentran trabajo y han tirado la toalla y porque no tienen recursos suficientes para pagarse unos estudio.

Así, de los 69.000 jóvenes que viven en Asturias solo 13.800 (dos de cada diez) trabajan. La tasa de empleo de la juventud asturiana está muy por debajo de la media española y es notablemente inferior a la registrada antes de la crisis. Hace once años el 37,02 de los jóvenes tenía un empleo, frente al 19,92% actual-.

Con este escenario, uno de cada cuatro jóvenes asturianos de entre 16 y 24 años que quiere trabajar no logra encontrar un empleo. Su tasa de paro es del 26,23%.

Encima, cuando consiguen un trabajo solo consiguen empleos precarios. Dice CC OO que en Asturias el 50,8% de los asalariados jóvenes (de entre 16 y 30 años) tienen un contrato temporal, una proporción que duplica holgadamente a la del conjunto de la población (28,7%).

CC OO asegura que "la larga crisis y las reformas laborales impuestas han contribuido al auge de la precariedad laboral, normalizando todo aquello que impide a las personas jóvenes construir un proyecto de vida a medio y largo plazo". Eso, explica Ana María Rodríguez, responsable de Igualdad y Juventud de la central, "condena al declive a nuestra región".