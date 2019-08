El fabricante de bebidas energéticas Raw ya vende en Francia y Holanda

La empresa asturiana de bebidas energéticas Raw Drink ha comenzado a distribuir sus productos en Holanda y Francia, y, a no muy tardar, también lo hará en Sudáfrica y en algún país latinoamericano. La compañía, que fue fundada por el gijonés Rubén González, tiene sede en Villaviciosa y se financió con dos rondas de captación de capital en la que logró atraer a Capsa (filial industrial de Central Lechera Asturiana), que ya posee el 25% del accionariado.

Esta "start up" está en pleno proceso de expansión. No hace mucho, el piloto de Moto GP Aleix Espargaró, gran amante de la alimentación saludable, también entró en el accionariado. Pero la cosa no se quedará ahí. La previsión es que en septiembre un futbolista de élite y dos jugadores profesionales de E-Sports (juegos electrónicos) también lo hagan.

"La idea surge por una necesidad mía y de mi entorno al ver que todo lo que hay en el ámbito de los isotónicos es artificial, con azúcar y efectos negativos para la salud", explica Rubén González. El proyecto comenzó a gestarse en el año 2017, pero hasta 2018 no llegó al mercado, donde desembarcó hace ocho meses. La marca presume de usar solo ingredientes naturales, sin ningún aditivo y la bebida cuenta con un certificado de ser cien por cien ecológica y apta para veganos.

"La alimentación adecuada durante el ejercicio físico requiere algo más que reponer calorías y líquidos: también implica un soporte electrolítico constante y adecuado", señala Rubén. La bebida solo tiene 14 calorías, lo que ayuda también a controlar el peso.