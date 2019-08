Ampliada la investigación sobre el cártel de las consultorías

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha ampliado la investigación por posible manipulación y reparto de licitaciones en el mercado de servicios de consultoría a once empresas más. El supervisor de los mercados ya inició un expediente contra 25 empresas y varios directivos de las mismas, entre las que encuentran Deloitte, Pricewaterhousecoopers, T-Systems, Indra Sistemas, Altia Consultores, Idom o Regio Plus, al observar "indicios racionales" de posibles prácticas anticompetitivas en la licitación de contratos. Tras nuevas inspecciones, ahora se incluye también en el expediente sancionador a Everis, Factor Ideas Integral Services; Gaps Politica i Societat, The City Transformation Agency, Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo; Indra Business Consulting; KPMG y Uliker, así como a filiales de varias de ellas.