El plan antifraude fiscal del Principado vuelve a poner la lupa sobre los cambios de domicilio

La identificación de casos de contribuyentes que evaden el pago de los impuestos de patrimonio y de sucesiones y donaciones, con "especial incidencia" en los casos de quienes tratan de evitar los tributos mediante "cambios de domicilio ficticios", vuelve a ser una de las directrices destacadas del llamado Plan de Control Tributario de la Administración asturiana, cuyo contenido trascendió ayer.

El citado plan, se expone en su texto, mantiene la estructura fundamental de los años precedentes y da a entender que la Consejería de Hacienda considera adecuados los medios de que dispone para luchar contra el fraude fiscal tras haber reforzado los departamentos de gestión e inspección y cubrir ciertas vacantes en los últimos años. Según los últimos datos que son públicos, correspondientes al ejercicio de 2017, las medidas y trabajos de control fiscal reportan al año unos 40 millones de euros al Principado, la mayor parte mediante actuaciones ligadas a la fiscalidad sobre las herencias. En los siguientes puntos se enuncian algunas de las directrices que vuelve a seguir este año el llamado Ente Público ed Servicios Tributarios para combatir la evasión de los impuestos de patrimonio y sucesiones y donaciones.

Patrimonio. El documento habla de "actuaciones sobre hechos imponibles no declarados" para referirse a los supuestos en que los contribuyentes no hacen la declaración del impuesto de patrimonio. Esta obligación existe cuando la base imponible supera los 700.000 euros (importe del mínimo exento que se aplica en Asturias). Considerando que la vivienda habitual está exenta de tributación hasta un determinado valor, puede decirse que en Asturias están sujetos al impuesto quienes, de acuerdo con las reglas de valoración que marca la ley, disponen de patrimonios que superen el millón de euros. El Plan de Control habla de poner "especial incidencia en los supuestos de cambio ficticio de domicilio". El hecho de que Madrid exima de este tributo ha incentivado la deslocalización de contribuyentes acaudalados hacia la capital española para no pagarlo en Asturias. El Principado utiliza distintos procedimientos (información de los consumos energéticos, movimientos bancarios, uso de los servicios públicos de salud...) para verificar si los cambios de domicilio son reales o no y sin cumplen el requisito que convierte en habitual la residencia a efectos fiscales: pasar al menos la mitad del año más un día (183 jornadas) en la comunidad donde se pretende tributar.

Sucesiones. El Ente Tributario incluye dentro de lo que llama "actuaciones especificas" o "de riesgo fiscal de atención preferente" la detección de situaciones en las que los herederos o donatarios no liquidan el impuesto de sucesiones y donaciones. De nuevo aquí figura una mención a la "especial incidencia en los supuestos de cambio ficticio de domicilio". Este tributo es más alto en Asturias que en las comunidades limítrofes y que en Madrid cuando el valor de la herencia supera un determinado nivel (los 300.000 euros con carácter general y los 428.000 euros si el legado incluye la vivienda habitual). Ello también estimula la deslocalización de contribuyentes. El Principado controla en este caso que se cumpla la norma según la cual para que se tribute dentro de una región la persona fallecida debe haber residido de manera permanente en ella durante los cinco años anteriores a la muerte.