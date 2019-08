Las exportaciones asturianas sortean la guerra comercial y suben con fuerza

Las ventas de las empresas asturianas en el extranjero crecieron con fuerza durante el primer semestre del año, por ahora inmunes a las amenazas de recesión que comienzan a encenderse en algunas de las economías donde están ubicados sus principales clientes (como Alemania o Reino Unido) y a la cruenta guerra comercial mundial. Pese a esas barreras, las exportaciones regionales crecieron un 33,7% en los primeros seis meses del año respecto al mismo período de 2018. No hubo región española en la que se diera un incremento tan alto. Las compañías regionales vendieron fuera durante ese periodo de tiempo productos por valor de 2.614,2 millones de euros. El "made in Asturias" parece estar en auge.

Fueron las llamadas semifacturas no químicas, donde está incluido, por ejemplo, el acero que produce ArcelorMittal o el cinc que fabrica Asturiana de Zinc -dos de los productos asturianos que más facturan en el extranjero-, las que mejoraron con mayor intensidad sus exportaciones en el primer semestre. Pegaron un subidón del 79,1% de un año para otro. Pero aun excluyendo estos productos de la cesta exportadora, las ventas del resto de empresas asturianas en el extranjero también se incrementaron. Lo hicieron un 3,6%. Lo que pone de manifiesto que la mejoría en el exterior ha sido general y no solo vinculada a un puñado de productos. Estos datos también evidencian que el acero asturiano, por el momento, está sorteando la batalla arancelaria que mantienen desde hace tiempo Estados Unidos y China. No obstante, Arcelor viene pidiendo a Bruselas que penalice con más dureza la entrada en Europa de acero barato desde países como Turquía.

Destacan, según las cuentas que ayer divulgó el Instituto de Comercio Exterior (Icex), el aumento de ventas de productos energéticos (subieron un 68,4%) y de alimentos y bebidas (34,4%) que se hacen en Asturias con destino hacia el resto del mundo. Eso sí, también hay pinchazos relevantes, como el de los bienes de equipo (-5,6) o el de los productos químicos (-5,4).

En el conjunto del país, las exportaciones cerraron el primer semestre en niveles de récord. Alcanzaron un valor de 147.408 millones. Sin embargo, el crecimiento, en comparación con el mismo periodo de 2018, fue del 1,7%, el más pequeño de los últimos cinco años. Con lo que muestran algo de desgaste. No como las asturianas, que van para arriba con mucha más fuerza que en el conjunto del país.

Pese a las dudas que comienzan a asomar en la economía europea, la UE fue el principal destino de las ventas de las compañías asturianas en el extranjero. Tanto que ya suponen el 58,8% sobre el total de las operaciones que se cierran después de haberse incrementado un 44,9% durante el primer semestre. Subieron con mucha intensidad las exportaciones a las vecinas Portugal (135,2%) y Francia (25,9%). Pero también se alzaron en destinos en los que andan las aguas más revueltas. Por ejemplo, en Italia (21,1%), aunque las dudas sobre el futuro del Gobierno transalpino son más recientes, y en Alemania (14,7%), a pesar de que la que está considerada como la locomotora europea está al borde de la recesión después de que su actividad económica flojeara durante el segundo trimestre del año y sufriera una contracción de su actividad del 0,1% entre abril y junio.

Fuera de las abiertas fronteras europeas también se hizo bastante negocio, con un avance del 20,4% en los primeros seis meses del año. Especialmente, en países como Singapur, Indonesia, Hong-Kong, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos o México.

Con todos estos números y porcentajes, Asturias se situó como la región española en la que más crecieron las exportaciones entre enero y junio. Con mucha diferencia sobre las demás. Pocas le hacen sombra. Solo se le acercan Cantabria (19,6%), Aragón (12,9%) y Canarias (9,8%).

En el conjunto del país, por ejemplo, cayeron con cierta intensidad las exportaciones relacionadas con el sector del automóvil (5,7%), acuciado por las dudas de los consumidores y por un cambio de tendencia -hacia los vehículos eléctricos- que parece que ha pillado con la marcha cambiada a los fabricantes. Eso sí, las ventas desde España hacia la UE también se incrementaron (el 1,5% hasta junio).