Arcelor prevé pérdidas millonarias en sus talleres de Gijón por el bajón de la demanda

Problemas para los talleres gijoneses de ArcelorMittal. La siderúrgica prevé que las líneas de largos (alambrón y carril) de Veriña (Gijón) cierren el año con unas pérdidas millonarias y urgen a los sindicatos a sentarse a negociar un plan de choque para estas instalaciones que les ayude a ser más productivas. Ante estos negros nubarrones que se atisban, la empresa anunció que tiene previsto parar durante varios días su actividad en el taller de alambrón debido a que los pedidos han caído a plomo durante las últimas semanas y a que estas piezas -utilizadas sobre todo en la industria de la automoción, incrustadas en los neumáticos o para los muelles de los amortiguadores- comienzan a acumularse en el almacén sin que la compañía pueda darles salida. Consecuentemente, la acería gijonesa también tendrá que bajar el pistón y dejará de producir durante varios turnos a finales de este mes. No serán las únicas paradas, advirtió la compañía a los sindicatos.

Tampoco corren buenos tiempos para el tren de carril. Fuentes de la compañía apuntaron que este taller gijonés se ha visto fuertemente golpeado por las dudas en torno al "Brexit". Las vías de ferrocarril que la siderúrgica fabrica en Asturias tenían muy buena salida en tierras británicas, pero la incertidumbre acerca de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la consecuente marejada política han provocado que las puertas comerciales de ese país se le hayan ido cerrado a la multinacional. "Es un mercado que se ha puesto difícil porque no hay inversiones", apuntó un portavoz de la siderúrgica. Tampoco ayudan los problemas de calidad que sigue teniendo esta instalación desde que la multinacional hizo las obras para incrementar la longitud de los carriles que fabrica en Gijón, y que pasaron de los 90 a los 108 metros de largo.

Con esas, la compañía anunció a los sindicatos que la actividad del tren de alambrón quedará completamente parada los próximos días 27 y 28 de este mes. Mientras que en la acería se suprimirá el turno de mañanas de los días 25, 27, 29 y 31, y el de tardes del día 30 de la próxima semana. Un buen tijeretazo a la producción gijonesa. Durante la reunión, además, la multinacional aseguró a los sindicatos que con toda probabilidad estas no serán las únicas medidas de ajuste que se tengan que adoptar porque las perspectivas para estos talleres son bastante malas. "Las previsiones no son buenas", reconocía la propia multinacional. Otro de los problemas que arrastra el alambrón es que el precio del mineral de hierro ha caído con bastante fuerza, lo que provoca que la producción en Asturias ya no sea tan rentable como lo era hace unos meses. En Gijón solo se salva la chapa gruesa, que sí que tiene buenas perspectivas.

Con este escenario, Arcelor quiere sentar de forma urgente a los sindicatos para comenzar a negociar un plan para mejorar la productividad de estos talleres y tratar de aminorar sus pérdidas. Este año los números rojos serán de millones en estos talleres, lo que ha encendido todas las alarmas en la multinacional.

Sin embargo, los sindicatos no quieren sentarse a negociar este plan de ajustes hasta que no quede cerrado el nuevo convenio colectivo. Las negociaciones están totalmente atascadas después de que la mayoría de los sindicatos (CC OO, CSI, y los vascos ELA y LAB) rechazara la última propuesta de la compañía. UGT urgió ayer a retomar las discusiones donde se habían quedado, para tratar de cerrar un pacto.