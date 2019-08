Trump cambia otra vez el tono y anuncia negociaciones con China

EE UU y China abrieron ayer una nueva etapa de distensión en el sinuoso y oscilante conflicto comercial que vienen protagonizando las dos potencias, y en el que se suceden las tensiones y amenazas con las lisonjas y amabilidades, en una estrategia de guerra de desgaste. Donald Trump, presidente de EE UU, sorprendió a los mercados a primera hora de la mañana en Biarritz (Francia) con el anuncio de que "muy pronto" se iniciarán conversaciones entre Washington y Pekín para explorar un "acuerdo comercial" que ponga fin a la actual escalada proteccionista, con aranceles recíprocos y crecientes que están contribuyendo a desacelerar la economía de ambos países y la global.

El anuncio de Trump -que se descolgó con elogios a China ("un gran país") y a su dirigente, Xi Yinping ("un gran líder")- mutó la tendencia de las Bolsas, que hasta ese momento habían sufrido un descalabro generalizado en las plazas asiáticas, con caídas en Shanghai, Hong Kong, Singapur, Yakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, Ho Chi Minh (antigua Saigón) y otras, todas ellas golpeadas por los últimos desplantes, el recrudecimiento de las tensiones la semana pasada y otra depreciación adicional del yuan (la divisa china), que marcó un nuevo mínimo en once años (se cambió a 7,17 unidades por dólar), arrastrada por la incertidumbre, el rearme arancelario de los últimos días, con anuncios de nuevas represalias mutuas, y el llamamiento de Trump el viernes a las multinacionales estadounidense implantadas en China para que abandonasen el país asiático.

El anuncio por el mandatario norteamericano al cierre de la cumbre del G-7 de una inminente apertura de conversaciones con Pekín y del posible aplazamiento (e incluso anulación) de los nuevos gravámenes en frontera para los productos chinos que EE UU pretende aplicar desde el 1 de septiembre devolvió el sosiego a las Bolsas, que entraron en una ronda de subidas generalizadas en Europa. La siderúrgica Arcelor-Mittal, con plantas en Gijón y Avilés, y muy sensible a los avatares comerciales globales, llegó a encabezar la subidas en el Ibex 35, aunque al final de la jornada el valor más premiado fue el fabricante de celulosa Ence, que tiene en el mercado chino una de sus principales expectativas para sus inversiones de ampliación de capacidad en su factoría asturiana.

El principal índice de la Bolsa española subió el 0,34%, Milán avanzó el 0,99%; París el 0,45% y Fráncfort el 0,4%. Londres no operó por ser día festivo. Los índices bursátiles de EE UU también se movían anoche al alza en la confianza de que se reconduzcan los graves desencuentros entre las dos mayores potencias del planeta.

Llamada no confirmada. Trump atribuyó su nuevo optimismo sobre la posibilidad de una reconciliación con China a una supuesta petición de negociaciones que habría formulado Pekín, pero las autoridades chinas no confirmaron que hubiesen solicitado formalmente la vuelta a la mesa negociadora y el periódico oficial del Partido Comunista ("Global Times") desmintió que los negociadores (y aún más Xi Yingin y Trump, como sugirió este último) hubiesen hablado. "China no cambió su posición y no cederá ante la presión estadounidense", dijo el órgano del partido. Es más, poco antes del anuncio de Trump, el estatal "China Daily" había arremetido contra Washington y había avisado a la Casa Blanca de que EE UU nunca podrá "controlar el destino de China". Y aunque el vice primer ministro chino, Liu He, declaró ayer en Chongquing que su país desea "resolver la disputa comercial con EE UU mediante negociaciones tranquilas", nada hay de nuevo en ello porque éste ha sido siempre el discurso de Pekín. Más parece que ayer tocaba el día amable de Trump: lejos de su hostilidad contra Europa, y después de haber amenazado este fin de semana con aranceles al vino francés, ayer ofreció un tratado bilateral a la UE, sustituyó las críticas por los elogios a la dirigente alemana Angela Merkel ("una mujer brillante") y hasta se mostró dispuesto a reunirse con Irán.