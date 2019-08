El transporte asturiano asegura que tiene "problemas serios" para contratar personal

Las empresas de transporte asturianas comienzan a tener "problemas serios" para encontrar personal. "Este es un sector muy vocacional y que está bastante criminalizado", señaló ayer el presidente de la patronal regional Asetra, Ovidio de la Roza, tras mantener una reunión con el presidente del Principado, Adrián Barbón. Los transportistas se unen de esta forma a las quejas de otros importantes sectores de actividad de la región, como el del metal, el de la construcción y la hostelería, que en los últimos meses también han denunciado la escasez de mano de obra, pese a que las oficinas de empleo de la región tenían a finales de julio 65.366 demandantes de empleo.

Pero el de la falta de vocaciones no es el único problema de los transportistas. De la Roza también expresó su preocupación por lo que ha denominado como un fenómeno de "deslocalización silenciosa". "No son grandes empresas como Alcoa, son muchas pequeñitas, que se están marchando de la región", señaló. Según sus cuentas, durante los últimos meses quince compañías del transporte salieron del Principado en busca de menos impuestos y mejores condiciones laborales. No se fueron muy lejos, buscaron acomodo en León o Santander. "Lo peor es que no se llevan solo el domicilio fiscal, también montan allí sus plataformas logísticas", apuntó. Y añadió: "Tenemos que hacer a Asturias atractiva y convertirla en una comunidad amable para que los empresarios se instalen aquí".

Ovidio de la Roza hizo un repaso durante su reunión con Adrián Barbón de algunos de los déficits en infraestructuras que persisten en la región. "Son cuestiones que llevan sobre la mesa mil años, como los accesos a la Zalia y a El Musel o la conexión de la AS-II con la autopista 'Y', pero sobre las que no se está avanzando nada".

No se quedó ahí la cosa, el líder de la patronal regional del transporte también la pidió al nuevo presidente regional que aproveche las reuniones con el Ejecutivo nacional sobre la forma de financiar la conservación de las autovías para "presionar" en favor de una rebaja en el peaje del Huerna. Reconoció, no obstante, que plantear un rescate de la concesión sería "un brindis al sol", pero sí que ve posible que se recorte el coste de la autopista.

Uno de los planteamientos del Gobierno nacional es cobrar "algo simbólico" por circular por las vías de alta velocidad que hasta ahora son gratis en España. "Es un tema que no es nuevo; hace años que se quiere llevar adelante. Pero se van a encontrar con nuestra oposición frontal. Se acabará negociando y en ese marco es donde debemos exigir la rebaja del Huerna", dijo De la Roza.